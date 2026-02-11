Gazeta austriake: Shtohet presioni ndaj Ramës, opozita do protestojë më 20 shkurt

Gazeta austriake i ka bërë jehonë protestës së tretë kombëtare të opozitës para Kryeministrisë. Kronen Zeitungshkruan se, presioni mbi kryeministrin Rama po rritet teksa po kërcënojnë gjithnjë e më shumë sundimin e tij, i cili ka zgjatur që nga viti 2013.
Në artikull theksohet se, akuzat për korrupsion synojnë edhe udhëheqësin e opozitës, Sali Berishën, i cili akuzohet për dhënien e kontratave publike bashkëpunëtorëve të tij. Ndërkohë q= i fundit, ka bërë thirrje për protestën në vijim i cili do të mbahet me 20 shkurt.
Artikulli i plotë: “Demonstruesit hodhën kokteje Molotov dhe gurë drejt një ndërtese qeveritare, dhe policia u përgjigj me topa uji dhe gaz lotsjellës. Policia shqiptare raportoi se të paktën 16 oficerë u plagosën dhe 13 persona u arrestuan.
Presioni mbi kryeministrin Rama po rritet. Trazirat janë të fundit në një seri protestash të dhunshme që po kërcënojnë gjithnjë e më shumë sundimin e kryeministrit Edi Rama, i cili ka zgjatur që nga viti 2013. Protestat po nxiten nga udhëheqësi i opozitës Sali Berisha, një ish-kryeministër dhe kryetar i Partisë Demokratike të krahut të djathtë.
Tensionet politike u përshkallëzuan në dhjetor pasi një zyrë e prokurorit të posaçëm ngriti akuza kundër zëvendëskryeministres Belinda Balluku. Ajo akuzohet për ndërhyrje në tenderët publikë për projekte të mëdha infrastrukturore dhe favorizim të kompanive të caktuara. Balluku i mohon akuzat. Rama e përshkroi pezullimin e saj si një “sulm brutal ndaj pavarësisë së degës ekzekutive”.
Akuzat për korrupsion synojnë edhe vetë udhëheqësin e opozitës, Sali Berishën, i cili akuzohet për dhënien e kontratave publike bashkëpunëtorëve të tij. Ai e mohon me forcë këtë. Ai ka bërë thirrje për protesta të mëtejshme më 20 shkurt. Korrupsioni dhe krimi i organizuar janë një pengesë e madhe për pranimin e Shqipërisë në BE.”, shkruhet në artikull.