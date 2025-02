Gavi nuk orientohej, e larguan nga fusha: “Ç’ditë është sot? Nuk e kam fare idenël”

Të dielën, Barcelona mundi Alaves 1-0 falë një goli të të zakonshmit Lewandowski, duke u afruar kështu në vetëm katër pikë nga kryesuesi Real Madrid, i cili kishte humbur në fushën e Espanyol. Mes dy rivalëve të përjetshëm ndodhet Atletico Madrid, çka e bën garën për titull edhe më emocionuese. Ndeshja në Montjuïc pati një moment dramatik pas vetëm pak minutash, kur një përplasje kokë më kokë mes mesfushorit Gavi dhe Conechny i la të dy lojtarët të shtrirë në tokë. Sulmuesi argjentinas i Alaves, 26-vjeçari Conechny, dukej se kishte pësuar dëmtimin më të rëndë, pasi u godit në fytyrë dhe u largua me barelë. Ndërkohë, Gavi u ngrit në këmbë dhe dukej i gatshëm të vazhdonte lojën, por u detyrua të largohej nga stafi mjekësor i Barcelonës pasi nuk ishte në gjendje t’i përgjigjej një pyetjeje të thjeshtë: “Çfarë dite është sot?” – “Nuk kam as idenë më të vogël.”

Gavi nuk arrin të orientohet: detyrohet të largohet nga Barcelona-Alaves

Sipas protokollit mjekësor për dëmtimet e kokës, të gjitha stafet mjekësore duhet të ndjekin një procedurë të caktuar për të vlerësuar nëse një lojtar mund të vazhdojë të luajë. Në këto raste, mjeku i ekipit ka fjalën e fundit. Dhe pas disa pyetjeve drejtuar Gavit, të kapura edhe nga kamerat televizive, u bë e qartë se mesfushori 20-vjeçar nuk ishte në gjendje të vazhdonte.

“Çfarë dite është sot?” – e pyeti doktori Ricard Pruna. Përgjigja e Gavit alarmoi menjëherë mjekun dhe të gjithë ata që e dëgjuan: “Nuk kam as idenë më të vogël.” Në atë moment, doktori i bëri një tjetër pyetje: “Po ora sa është? Mund të më thuash orën e ndeshjes?” Këtë herë, Gavi arriti të përgjigjej saktë dhe pa hezitim: “Ora dy”.

Megjithatë, për shkak të përgjigjes së parë shqetësuese, mjeku vendosi ta largonte nga loja dhe e komunikoi këtë vendim stafit teknik. Por mesfushori spanjoll nuk donte të dilte nga fusha aq shpejt. Në atë moment, kapiteni Raphinha u afrua dhe i foli qetësisht: “Më dëgjo, ke marrë një goditje në kokë, vëlla.” Edhe trajneri Flick, pasi mori diagnozën nga mjeku (“është tronditje cerebrale”), u afrua për t’i shpjeguar me tone prindërore se nuk mund të rrezikonte: “Duhet të jemi të kujdesshëm”.

LOOK AT THE WAY FLICK IS TALKING TO GAVI TELLING HIM HE CAN’T PLAY ON ❤️ pic.twitter.com/oaW6spbX42

— ᴘɢ² (@angrygavi) February 2, 2025