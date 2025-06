Gattuso trajneri i ri i Italisë, Buffon e konfirmon: “Zgjedhja më e mirë e mundshme”

Gennaro Gattuso është trajneri i ri i Italisë dhe konfirmimi ka ardhur nga Gigi Buffon, shefi i delegacionit të Kombëtares italiane. Në përfundim të ndeshjes së fituar nga Kombëtarja U-21 ndaj Sllovakisë në Europianin e kësaj grupmoshe, ish-portieri i Juventus shpjegoi arsyet pse është vendosur të zgjidhet ish-shoku i tij, kampion bote, për pankinën, si pasues i teknikut Spalletti.

Buffon e konfirmon: Gattuso trajneri i ri i Italisë

Duke folur për mikrofonin e RAI-t, Gigi Buffon nuk mund të mos pyetej për marrëveshjen tashmë thuajse të finalizuar me Gennaro Gattuso si trajnerin e ri të Italisë: “A do të vijë Gattuso? Kemi punuar, po punojmë dhe tashmë presim vetëm detajet e fundit. Presidenti, Federata dhe unë përfshirë kemi kaluar ditë mjaft të ngarkuara dhe plot momente të çdo lloji, dhe besoj se në fund kemi bërë zgjedhjen më të mirë të mundshme”.

Çfarë do të duhet të bëjë Gattuso si trajner i ri i Italisë

Por nga çfarë duhet të nisë Gattuso? Pak dyshime ka për atë që i nevojitet tani Kombëtares, e cila është përmbytur nga kritikat pas humbjes së rëndë ndaj Norvegjisë, me një rrugëtim drejt kualifikimit për Botëror që ka nisur me vështirësi: “Nisemi nga aty ku gjithmonë është nisur pas momenteve të errëta, duke u përpjekur të nxisim para së gjithash veten mbi atë që duhet të jetë roli ynë dhe mbi atë që duhet të ushtrojmë mbi djemtë, mbi lojtarët, mbi trajnerët dhe mbi ata që janë pranë skuadrës.”

Italia duhet të shmangë figurat e turpshme

Me pak fjalë, nga Gattuso kërkohet nga të gjithë të injektojë te lojtarët ato vlera që ai vetë i ka mbrojtur gjithmonë. Kjo edhe për të shmangur figurat e turpshme, si ato të fundit: “Ajo që me të vërtetë ka rëndësi është të shmangim të bëjmë figura që nuk i përkasin Italisë. Futbolli është niveliuar dhe është e vështirë të fitosh kundër kujtdo, por mes të humburit dhe të humburit në një mënyrë të caktuar, kjo mund të shmanget me rregullime të vogla.”