Gattuso gati rreh lojtarin e tij, shpërthimi bëhet viral: “Nuk më pëlqejnë njerëzit mendjemëdhenj”

Gennaro Gattuso e ka lënë pas eliminimin befasues në Kupën e Italisë nga Mantova me një nisje shumë të mirë të kampionatit. Lazio e tij është me pikë të plota pas fitoreve ndaj Bolonjës dhe Genoas dhe atmosfera, pavarësisht kontestimit të zakonshëm ndaj drejtuesve, duket se është rikthyer e qetë brenda grupit. Sigurisht, nuk mungojnë përballjet, madje edhe ato të ashpra, siç tregojnë pamjet e shkëmbimit mes trajnerit dhe lojtarit të tij Alfonso Pedraza gjatë ndeshjes së fundit. Një situatë që bëri xhiron e botës dhe ushqeu debatin mbi nevojën e shpërthimeve të tilla publike: a nuk ekziston rreziku që të humbasësh besimin e një futbollisti të qortuar para gjithë botës, në vend që ta bësh këtë brenda dhomës së zhveshjes?
Gattuso dhe Pedraza përballë njëri-tjetrit në fushë
Trajneri nuk e ka pëlqyer qëndrimin taktik të spanjollit, i cili mbërriti nga Villarreal gjatë kësaj merkatoje. Është e vështirë të rindërtosh në detaje se çfarë i kanë thënë njëri-tjetrit, me Gattuson që me shumë gjasa e ka qortuar futbollistin e tij për një qëndrim taktik joefektiv për të frenuar depërtimet e Genoas dhe veçanërisht ato të Norton-Cuffy. Reagimi i Pedrazas nuk ishte aspak i lehtë, përkundrazi: futbollisti u justifikua duke iu referuar një mënyre mbulimi “njeri për njeri”, siç duket se dëgjohet në audion e regjistruar nga mikrofoni. Gattuso nuk shkoi më tej, edhe pse e mbylli gjithçka me atë që dukej si një sharje.
Sqarimi pas përfundimit të Lazio-Genoa
Kamerat më pas treguan një tjetër sqarim pas vërshëllimës së fundit dhe përshëndetjes mes skuadrave. Të dy në mes të fushës folën sërish për situatën në fjalë, duke u përpjekur të gjenin një pikë takimi. Gattuso ishte më i qetë dhe u përpoq t’i shpjegonte futbollistit lëvizjet, duke i imituar ato me gjuhën e trupit dhe duke e kapur për dore. Atmosfera ishte më pak e nxehtë edhe falë kënaqësisë për një tjetër rezultat pozitiv, që i mundëson Lazios të mbetet me pikë të plota, 6 pikë në dy javë. Një përballje e bazuar në parimin “gjërat e qarta dhe miqësia e gjatë”, edhe për vazhdimin e sezonit.
Rino si innervosisce un po’ con Pedraza #LazioGenoa #Gattuso pic.twitter.com/hi9W0qNRlh
— Alberto (@albeerto_l11) August 30, 2026
Gattuso e fjalët për ngjarjen
Dhe pikërisht pas ndeshjes, në mikrofonat e LazioStyleChannel, Gattuso, i cili kishte qenë edhe shumë i shkurtër për sa i përket merkatos, deshi ta mbyllte menjëherë çështjen, duke dhënë një mesazh të qartë: “Çfarë i thashë Pedrazas? Nuk ka shumë për të thënë, fjalët janë zero, mua nuk më pëlqejnë njerëzit mendjemëdhenj, duhet të bëjmë gjërat që përgatisim. Mund ta lexonim më mirë, na zuri gjumi, por mbaroi”. Mbetet për t’u kuptuar nëse referimi për mendjemadhësinë kishte të bënte me qëndrimin taktik të Pedrazas apo me mënyrën se si ai reagoi ndaj qortimeve të trajnerit. Ajo që është e sigurt është se, në një klimë jo të thjeshtë, duhet të përpiqesh të vozisësh në të njëjtin drejtim për të arritur rezultate të rëndësishme: “Nëse duam të luajmë në një mënyrë të caktuar, duhet t’i bëjmë gjërat mirë, gabimi është pjesë e lojës, shohim përpara”.
Fair or foul: Gennaro Gattuso berating his players on the pitch? 🤔
Nigel Reo-Coker, @MikeGrella10, @IFTVMarco debate if he should've waited until the changing room 🇮🇹 pic.twitter.com/Wkli1dIGW0
— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 30, 2026
Gattuso si Guardiola, dyshimet në CBS Golazo
Ajo që është e sigurt është se skenat e Lazio-Genoa u bënë aktuale edhe jashtë Italisë, siç dëshmoi debati i krijuar në emisionin CBS Sports Golazo, gjithmonë shumë i ndjekur. Ish-mesfushori dhe analisti Niger Reo-Coker ishte kategorik në këtë çështje, duke kritikuar veprimin e trajnerit: “Nuk është një situatë e re për Gattuson. Në fillim të verës ai kishte nxjerrë tashmë Taylorin nga një seancë stërvitore sepse ishte zemëruar me një tjetër futbollist. Mund ta kuptoj, por nuk është në rregull. Dëgjoni, kemi parë edhe Pepin të bëjë gjëra të tilla kur fitonte trofe dhe askush nuk thoshte asgjë, sepse ishte Pepi ai që sillej kështu. Por ta bësh menjëherë pas një ndeshjeje… Ke fituar, bëje në dhomën e zhveshjes. Për mua, këto gjëra duhen bërë në dhomën e zhveshjes”.
Pse futbollisti mund të mos e pëlqejë shpërthimin para gjithë botës
Me pak fjalë, për figurën e njohur të CBS, sjellja e Gattusos dukej si një përpjekje për të imituar Guardiolën: “Mund ta kuptoj pasionin dhe gjithçka tjetër, por çfarë arrin duke u sjellë kështu në fushë? Sidomos si trajner, kur e di se tashmë ka kamera kudo. Nuk ndihmon askënd. Nëse do të isha futbollist, nuk do të kisha asnjë problem me një trajner që më kritikon ose më thotë çfarëdo gjëje. Por bëje në dhomën e zhveshjes, me dyer të mbyllura”. Do të shohim në të ardhmen nëse ka të drejtë apo jo dhe si do të jenë marrëdhëniet mes Gattusos dhe Pedrazas.