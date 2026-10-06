Gattuso dhe sëmundja e syrit që e torturon prej 15 vitesh: “Marr kortizon çdo ditë”

Prej rreth 15 vitesh, Rino Gattuso duhet të përballet me miasteninë okulare, një sëmundje autoimune që iu diagnostikua kur ishte 34 vjeç. Për shkak të këtij problemi, karriera e tij si futbollist përfundoi disa vite më herët nga sa ishte parashikuar dhe zakonet e jetës së tij ndryshuan rrënjësisht: disa herë e kemi parë në pankinë me një fashë mbi sy për shkak të sëmundjes, për të cilën nuk ka bërë kurrë mister, madje as në intervistat pas ndeshjeve. Edhe “Festival dello Sport” në Trento e ka prekur këtë temë, duke treguar se si ai bashkëjeton prej shumë vitesh me këtë problem.
Gattuso flet për sëmundjen e syrit
Në panelin e gjatë të “Gazzetta dello Sport”, trajneri i Lazios është rrëfyer në të gjitha aspektet, pa lënë mënjanë as sëmundjen autoimune që zbuloi kur ishte 34 vjeç. Ai e ndërpreu futbollin dhe aty filloi jeta e tij e re sportive, me karrierën si trajner që në atë periudhë përfaqësoi një shpëtim: “Të bëja këtë profesion ka qenë disi fati im. E lashë futbollin dhe menjëherë fillova të stërvitja. E lashë së luajturi edhe pse kisha ende mundësi, sepse në moshën 34-vjeçare u preka nga një sëmundje autoimune, miastenia okulare”. Gattuso ka mësuar të bashkëjetojë me sëmundjen e tij dhe e mban nën kontroll përmes përdorimit të kortizonit. Me sinqeritetin e tij, ai tregoi se si arriti ta pranonte: “Prej 15 vitesh përdor kortizon, sepse nëse nuk e përdor, kam diplopi, nuk shikoj siç duhet. Gjatë gjithë këtyre viteve kam thënë gjithmonë se ka njerëz me sëmundjen time që qëndrojnë katër ose pesë muaj në shtrat, nuk arrijnë të lëvizin. Gjithmonë kam menduar: ‘Mendo sikur të më kishin thënë se kam pesë muaj jetë’”.
Në disa raste Gattuso është paraqitur në pankinë me një fashë mbi sy
Miastenia okulare e ka detyruar gjithashtu të ndryshojë stilin e jetës, veçanërisht për shkak të marrjes së vazhdueshme të kortizonit, e cila i kërkon disa sakrifica: “E kam pranuar, punoj me të, jam më i fortë se sëmundja, por më kushton, sepse përdorimi i kortizonit çdo ditë nuk është i lehtë: prej gati shtatë vitesh nuk pi asnjë pije alkoolike, sepse nuk mundesh me kortizonin, e kam mbyllur gojën sepse dikush tjetër në vendin tim do të peshonte 200 kg. Vazhdohet përpara, sepse gjithmonë ka më keq, e rëndësishme është të shikojmë përpara për aq kohë sa Zoti na jep forcën për të vazhduar”.
Çfarë është miastenia okulare
Është pikërisht sëmundja autoimune që e ka bërë atë të paraqitet disa herë në pankinë me një fashë mbi syrin e djathtë. Miastenia okulare iu diagnostikua në moshën 34-vjeçare: bëhet fjalë për një sëmundje autoimune që prek muskujt e qepallave dhe të lëvizjeve të syve. Sipas studimeve, ajo shfaqet për shkak të një keqfunksionimi të sistemit imunitar, i cili prodhon antitrupa që ndërhyjnë në transmetimin e kontraktimit muskulor. Shenja më e dukshme janë qepallat e varura, të cilat sjellin edhe përkeqësim të shikimit, një problem për të cilin është ankuar edhe Gattuso. Nuk ekziston një kurë specifike, por sëmundja trajtohet me kortizon, i cili ndihmon në kontrollin e simptomave kryesore, si shikimi i dyfishtë: për këtë arsye trajneri e merr atë çdo ditë, për të shmangur përkeqësimet e mundshme dhe për të vazhduar të jetojë jetën e tij të përditshme.