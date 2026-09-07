Gatti shpëton Juventus në shtesë, Milan merr barazimin me një goditje në portë: plas sherri në fund

Juventus-Milan përfundon në barazim, si pothuajse të gjithë Juventus-Milan të këtyre viteve, me një ndryshim: ky është 1-1, jo 0-0. Milan kaloi në avantazh me Alphadjo Cisse në minutën e 68’, ndërsa Juventus barazoi me një goditje me kokë të Gattit në minutën e 92’. Po, një tjetër ndeshje e vendosur në fund, ashtu si tre ndeshjet e djeshme. Po, asnjëri prej dy shënuesve nuk ishte në fushë në momentin e vërshëllimës së fillimit. Fuqia e zëvendësimeve. Në renditje, të dyja skuadrat ngjiten në kuotën e 7 pikëve, dy pikë pas Interit dhe Romës.
Një pikë për secilën skuadër mes Juventus dhe Milan. Në javën e tretë të Serie A, ndeshja në “Allianz Stadium” përfundon 1-1, me një përmbysje në fund. Gjatë pjesës së parë, bardhezinjtë përpiqen shpesh të aktivizojnë Conceicaon, por në minutën e 25’ rasti më i mirë vjen nga goditja me të majtën e Locatellit, i cili shpërdoron nga një pozicion shumë i favorshëm. Gjuajtja e vetme e kuqezinjve është një goditje e pasaktë me të majtën nga Rabiot, ndërsa Maignan duhet të presë një goditje të Nico Gonzalez.
Dy skuadrat kthehen në dhomat e zhveshjes me rezultatin 0-0 dhe në fillim të pjesës së dytë gjërat nuk ndryshojnë. Pak para se të mbushej ora e lojës, Conceicao provon sërish pas një topi të humbur nga Musah, por goditja e tij e fortë me të majtën nga kufiri i zonës përplaset në shtyllë. Amorim ndryshon të gjithë repartin ofensiv rreth minutës së 60’ dhe pas tetë minutash ekuilibri prishet: pas një topi të humbur nga Kolo Muani, i sapofuturi Chukwueze, në vend të një Moreira ende të hutuar, drejton kundërsulmin dhe ndryshon krahun e lojës për të sapofuturën tjetër, Cisse. Ky i fundit, pas një kontrolli perfekt të topit, kthehet në të djathtë dhe mposht Vicarion në shtyllën e largët.
Spalletti përpiqet të reagojë duke aktivizuar Woltemade, i cili në minutën e 84’ shkon pranë barazimit. Lëvizja dëshpëruese e teknikut Spalletti është aktivizimi i mbrojtësit Gatti, pothuajse si një sulmues shtesë, dhe zgjedhja e trajnerit jep rezultat: në minutën e 92’, krosimi i Koopmeiners gjen kokën e ish-lojtarit të Frosinones, i cili befason kuqezinjtë dhe vendos rezultatin përfundimtar 1-1. Juventus dhe Milan ngjiten në kuotën e 7 pikëve, së bashku me Comon dhe dy pikë pas Interit dhe Romës.