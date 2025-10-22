Gati BBVK, Olsa ndan detaje nga shtëpia

Olsa Muhameti, producentja e “Big Brother VIP Kosova”, ka ndezur rrjetin me një postim të ri në “Instagram Story”, duke konfirmuar se përgatitjet për sezonin e katërt tashmë janë pothuajse në përfundim.
Në postimin e saj, Olsa ka ndarë një foto shoqëruar me mbishkrimin:
“Ohhh mezi po presim dhe ne, mos mendoni vetëm ju. BBVK 4 loading…”, duke lënë të kuptohet se projekti më i madh televiziv në Kosovë po afrohet me shpejtësi.
Ndjekësit e programit shprehin padurimin për të zbuluar datën e nisjes dhe emrat e banorëve të rinj që do të hyjnë në shtëpi.
Ndërkaq, disa nga emrat që janë flitur se mundë të hyjnë janë Zoja Nushi, Saranda Hoda, aktorja e filmave për të rritur, Bia Khalifa, Mentor Haziri, Bejta, Benita,