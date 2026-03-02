Gasperini “pickon” Juven: “Ata festuan sikur fituan e ne duhet të biem në depresion?”

Gian Piero Gasperini shpresonte të merrte 3 pikët kundër Juventus dhe gjërat kishin shkuar mirë për Romën para black-out të minutave të fundit që lejoi bardhezinjtë të barazonin dhe të mbanin të hapur garën për Champions League.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Megjithatë, trajneri i verdhekuqve, pa e fshehur pakënaqësinë në konferencë për shtyp, shprehu një koncept shumë të vendosur për paraqitjen e skuadrës së tij: “Dua të jem i qartë. E kam të vështirë të mbushem me energji negative. Na vjen qartë keq që nuk fituam, një minutë e gjysmë para fundit po fitonim. Por dreqi ta hajë, ata festuan sikur të kishin fituar dhe ne duhet të biem në depresion? Guxim! Ka ende shumë ndeshje, nuk është se e zgjidh dy muaj më parë. Duhet ta luash deri në fund, nuk ka rrezik, nuk ka problem, por është gjithmonë kështu”.
Gasp vazhdoi kështu: “Nuk duhet të biem në depresion, para ndeshjes barazimi ishte një rezultat i mirë, pastaj të vjen keq për mënyrën si shkoi ndeshja. Por një skuadër që luan kështu… Forca, hajde! Atje festojnë dhe këtu jemi në depresion? Festuan sikur të kishin fituar dhe ndërsa ne mjafton, duhet ta hedhim kampionatin dhe të shohim të tjerët?”.
Gasperini: “Keqardhje e madhe por paraqitja superlative”
Roma ishte në avantazh 3-1 deri në minutën e 78’, por më pas erdhi një finale horror që çoi në golat e Juventusit dhe pendesa e verdhekuqve lind pikërisht nga mënyra si u menaxhua fundi: “Jam dakord, por pastaj do të kishim qenë tepër perfektë”.
Me këtë barazim skuadra verdhekuqe mban 4 pikë avantazh mbi bardhezinjtë, por për më shumë se 20 minuta ishte çuar në një distancë +7 që do të kishte ndryshuar garën drejt vendit të katërt.
Kujt i kërkon nëse gota është gjysmë bosh pas ndeshjes, përgjigjet kështu: “Shpresoj gjysmë plot. Gjysmë bosh për golin e pësuar në fund po. Mëkat, por unë shoh gotën gjysmë plot, ka shumë gjëra. Është gjithsesi një rezultat i mirë, keqardhja është e madhe por paraqitja superlative”.