Gafë e Donnarumma, por City fiton në Leipzig: Pilo i shënon Realit, Muriqi Liverpoolit. Como shemb Lens me 9 gola

Në mbrëmjen historike të Comos, që mposht Lens me rezultatin e thellë 9-1, Champions League duket se po mësohet me fitoret 3-2. Me këtë rezultat feston Manchester City, i udhëhequr nga Haaland kundër Leipzig. Të njëjtin rezultat regjistrojnë edhe Real Madrid dhe Fenerbahçe: spanjollët përmbysin AEK Athinë dhe barazohen me PSG-në në krye të renditjes, ndërsa turqit mposhtin në mënyrë surprizë Liverpool. Fitore edhe për Arsenal, Dortmund dhe Club Brugge, ndërsa Viking siguron suksesin e parë historik në arenën evropiane.
AEK ATHINË – REAL MADRID 2-3
Vendasit e nisin më mirë ndeshjen dhe që në minutat e para tregohen më kërkues, duke krijuar raste deri në momentin kur gjejnë golin në minutën e 12-të. Ish-lojtari i tyre, Jovic, pason te Koita në të djathtë. Sulmuesi anësor driblon Cucurella dhe mposht Courtois me një goditje në shtyllën e parë. AEK kërkon të dyfishojë rezultatin, por nuk ia del. Ndërkohë, Real Madridi fillon të rritet në lojë dhe fiton besim, deri në momentin kur Bellingham shënon në minutën e 28’. Megjithatë, goli anulohet për pozicion jashtë loje të vetë futbollistit anglez. Numri 5 përsëritet katër minuta më vonë, këtë herë me një goditje me thembër, pa e ndalur topin më parë. Kësaj radhe gjithçka është e rregullt. Në pjesën e dytë, Los Blancos përpiqen ta përmbysin ndeshjen dhe i afrohen avantazhit fillimisht me Cucurellën e më pas me Mbappén, por pa sukses. Vendasit shfrytëzojnë momentin dhe rikthehen përkohësisht në avantazh, duke shënuar golin e rezultatit 2-1 me anë të mbrojtësit të kombëtares kuqezi Pilo, i cili përfiton nga një kundërsulm dhe finalizon saktë. Por epërsia zgjat vetëm tre minuta, pasi në minutën e 78’ Mbappé barazon rezultatin, duke përmbyllur një aksion të bukur të nisur nga Bellingham. Në minutat shtesë vjen edhe goli vendimtar i Valverde, me një goditje nga jashtë zonës, që i dhuron Real Madrid fitoren 3-2 dhe tre pikë të vuajtura pas përmbysjes. Kështu, Real Madrid mbetet me pikë të plota dhe kryeson renditjen së bashku me PSG-në, me nga 12 pikë.
FENERBAHÇE – LIVERPOOL 3-2
Një ndeshje shumë e luftuar, sidomos në pjesën e parë, në Turqi. Rastit të parë të Munoz i përgjigjet Lukaku, por asnjëri prej tyre nuk arrin të shënojë. Miqtë kalojnë në avantazh në minutën e 25’ me golin e parë të Nyoni me fanellën e Reds. Futbollisti godet fluturimthi dhe e dërgon topin në rrjetë, edhe falë devijimit të Peprah. Megjithatë, epërsia zgjat vetëm pak minuta, pasi në minutën e 29’ Greenwood barazon me një goditje dënimi, gjithashtu pas një devijimi vendimtar, këtë herë nga Jacquet. Në pjesën e dytë, skuadra e Iraolës e nis më mirë. Ajo provon me Mac Allister dhe më pas gjen golin me Isak në minutën e 69’, pak pas hyrjes së suedezit në fushë. Por edhe këtë herë avantazhi i Reds zgjat shumë pak. Në minutën e 73’, Archie Brown përfiton nga një gabim i Gakpos, i cili nuk arrin ta largojë topin me kokë, dhe i duhet vetëm ta shtyjë atë në rrjetë për rezultatin 2-2. Kalojnë vetëm gjashtë minuta dhe Fenerbahçe përmbush përmbysjen. Muriqi, i futur pak më parë në lojë, kërcen me kokë mes mbrojtësve të Liverpool dhe e dërgon topin në cepin e portës pas krosimit të Brown. Goli i parë dhe vendimtar në Champions për ish-lojtarin e Lazios. Skuadra verdheblu fiton 3-2 në një ndeshje shumë të rëndësishme, ndërsa Liverpool mbetet në kuotën e 9 pikëve dhe regjistron humbjen e parë evropiane të sezonit.
PORTO – NAPOLI 4-1
Një mbrëmje për t’u harruar për Napolin, që pëson një humbje të thellë 4-1 në javën e katërt të Champions League. Për skuadrën italiane nuk mjafton goli i McTominay, ndërsa Porto siguron tri pikët e para në Evropë falë golave të Bednarek, Gabri Veiga, Kiwior dhe Samu. Me këtë fitore, portugezët barazohen në renditje pikërisht me skuadrën e teknikut Allegri. Porto e nis menjëherë më mirë ndeshjen dhe pas vetëm katër minutash kalon në avantazh me Pepén, por goli anulohet për pozicion jashtë loje. Kalojnë vetëm shtatë minuta dhe portugezët godasin sërish, por këtë herë goli është i rregullt. Gabri Veiga ekzekuton një goditje nga këndi të saktë, ndërsa Bednarek kërcen i vetëm në qendër të zonës dhe shënon me kokë për rezultatin 1-0. Napoli përmirësohet me kalimin e minutave dhe shqetëson Diogo Costën me Hojlund, deri në momentin kur gjen golin e barazimit në fundin e pjesës së parë me McTominay. Mesfushori tregohet i vëmendshëm dhe e dërgon topin në rrjetë pas dy pritjeve të mëdha të portierit bardhekaltër.
Pjesa e dytë nis me të njëjtin skenar: Porto është më e rrezikshme dhe sulmon me më shumë këmbëngulje. Pak më shumë se dhjetë minuta pas rifillimit të lojës, Bednarek i afrohet golit të dytë personal, sërish pas një goditjeje nga këndi. Në minutën e 63’, Gabri Veiga trondit stadiumin me një goditje të fuqishme nga jashtë zonës, që përplaset në traversë. Pak më vonë, numri 10 e gjen golin, duke mposhtur Meret në një përballje një kundër një pas një kundërsulmi. Portugezët luajnë me ritëm më të lartë dhe, dhjetë minuta para fundit, shënojnë edhe golin e tretë me Kiwior, sërish pas një goditjeje nga këndi. Porto plotëson edhe pokerin në fund të ndeshjes: Rafa Marin rrëzon Samun brenda zonës dhe ndëshkohet me karton të kuq, ndërsa vetë sulmuesi merr përsipër ekzekutimin e penalltisë dhe e shndërron atë në gol.
LENS – COMO 1-9
Nuk ka pasur histori në përballjen mes Lens dhe Como, në një ndeshje që do të mbetet në analet e Champions League. Fabregas dhe futbollistët e tij shkatërrojnë Sang et Or me rezultatin e pabesueshëm 9-1, duke i dërguar një sinjal Interit dhe duke regjistruar fitoren më të thellë në transfertë në historinë e kompeticionit. Protagonistët kryesorë janë Douvikas, autor i një tregolëshi dhe lojtari i dytë në historinë e Champions League që shënon në secilën prej katër ndeshjeve të para të një skuadre në kompeticion. Para tij këtë e kishte bërë vetëm Alessandro Del Piero, i cili shënoi në pesë ndeshjet e para të Juventusit në edicionin 1995/96. Në qendër të vëmendjes ishte edhe Nico Paz, i cili ia kushtoi golin Jesus de Miguel, si dhe 18-vjeçari Papaccioli, që realizoi golin e tij të parë në Evropë.
Skuadra mike e nis ndeshjen me shumë energji dhe teknikë, duke aktivizuar sërish Da Cunha në krahun e djathtë të sulmit. Në krah të tij luajnë Nico Paz dhe Caqueret, ndërsa Baturina e nis nga stoli. Ndeshja zhbllokohet në minutën e 7’, pas një goditjeje nga këndi. Perrone devijon topin, ndërsa Douvikas e shtyn në rrjetë dhe i jep avantazhin Comos. Lens përpiqet të reagojë me Udol dhe kërkon një penallti, por VAR e mohon. Pas kësaj, vendasit zhduken nga loja. Në stadiumin Bollaert është vetëm Como, që dhuron një spektakël me protagonistë grekë: Douvikas shënon golin e dytë personal pas asistit të Alex Valle në minutën e 32’, ndërsa në të 40’ luan rolin e asistuesit për golin e Nico Paz, që çon rezultatin në 3-0. Kështu, Como shkon në pushimin mes pjesëve me epërsi të trefishtë. Në pjesën e dytë, skuadra nga zona e liqenit vazhdon të dominojë përballë një kundërshtari të tronditur.
Da Cunha shënon menjëherë golin e katërt, pas asistit të Nico Paz në minutën e 46’. Më pas vjen edhe 5-0: Milla pason te Kempf, i cili parakalon Jacobo Ramon dhe e dërgon topin në rrjetë në minutën e 53’. Risser i mohon golin Paz, i cili dëshironte t’ia kushtonte edhe një tjetër realizim të ndjerit Jesus de Miguel, por nuk mund të bëjë asgjë në minutën e 56’. Argjentinasi shërben asistin për tregolëshin e Tasos Douvikas, i cili bëhet golashënuesi më i mirë i Champions League me gjashtë gola në katër ndeshje. Por spektakli nuk përfundon këtu. Como nuk ndalet, edhe pse trajneri kryen zëvendësime. Liberali shënon golin e shtatë në minutën e 62’, duke gjetur rrjetën për herë të parë në Champions League. Skuadra nga Como vazhdon të sulmojë, ndërsa në fushë hyn edhe talenti i ri Papaccioli në vend të protagonistit të ditës.
Pikërisht ky i fundit është dëshmitar i golit të tetë, të shënuar nga Baturina në minutën e 70’. Në mes të këtyre golave vjen edhe i vetmi reagim i Lens, me Aguilar që shënon një gol pa ndikim në rezultatin përfundimtar. Megjithatë, Sang et Or vazhdojnë të pësojnë goditje: Yan Couto i afrohet golit të nëntë të skuadrës bardhekaltër, por atë e gjen Papaccioli në minutën e 91’. Festimi i tij fillimisht ndërpritet nga flamuri i ngritur i vijërojtësit për pozicion jashtë loje, por VAR korrigjon gabimin e gjyqtarit. Në Stade Bollaert-Delelis, Fabregas dhe futbollistët e tij festojnë kështu një fitore spektakolare 9-1. Como ngjitet në kuotën e nëntë pikëve dhe renditet e katërta në fazën e ligës, duke u barazuar me skuadra të mëdha si Barcelona dhe Manchester City. Interi është paralajmëruar: skuadra nga zona e liqenit po ëndërron madhështinë dhe dëshiron të vazhdojë të shkruajë histori, edhe në Serie A. Të dielën, në orën 18:00, e pret një supersfidë e mbushur me emocione.
RB LEIPZIG – MANCHESTER CITY 2-3
Manchester City vuan, por në fund triumfon dhe i bashkohet grupit të madh të skuadrave me nëntë pikë. Skuadra e teknikut Maresca fiton 3-2 ndaj RB Leipzig dhe lë pas dy humbjet radhazi në Premier League. Gjermanët vendosen në një bllok të ulët mbrojtës, duke u lënë shumë pak hapësira Citizens. Në gjysmën e parë të orës së lojës, vetëm Cherki arrin të godasë në portë, ndërsa Haaland prek topin vetëm tri herë gjatë pjesës së parë. Për të zhbllokuar ndeshjen nevojitet një episod dhe ai vjen në minutën e 37’. Lukeba gabon rëndë pas një krosimi të ulët të O’Reilly, duke e dërguar topin në portën e tij. Një autogol i pafat që i jep avantazhin 1-0 Manchester City. Në fillim të pjesës së dytë, Gigio Donnarumma shpëton skuadrën e tij, por pak më vonë gabon edhe vetë. Një goditje-krosim e Baku e gjen portierin italian të pozicionuar shumë keq dhe topi përfundon në rrjetë për rezultatin 1-1 në minutën e 48’.
Pjesa e dytë është e pasur me raste dhe në lojë përfshihet edhe Haaland, të cilit Vandevoordt i mohon golin. Leipzig aktivizon Nkunku, por në minutën e 57’ goditet sërish. Ndiaye kroson në zonë, Enzo Fernandez kërcen dhe me kokë rikthen Manchester City në avantazh. Nusa përgjigjet menjëherë në minutën e 60’, duke rihapur ndeshjen. Fundi është i mbushur me emocione: Cherki dhe Foden i afrohen golit, por Haaland shënon në portën bosh pas një asistimi të shkëlqyer të Anderson. Kështu, Manchester City fiton 3-2, me norvegjezin që regjistron golin e 62-të në 61 ndeshje të Champions League. Ky është realizimi i tij i pestë në vetëm tri ndeshje në këtë edicion. Maresca ngjitet në kuotën e nëntë pikëve, duke barazuar Comon dhe Barcelonën. Leipzig mbetet në kuotën e tri pikëve.
SLAVIA PRAGË – ARSENAL 1-2
Arsenal shkëlqen në pjesën e parë, por vuan në të dytën. Skuadra londineze mposht 2-1 Slavia Pragën dhe ngjitet në kuotën e 10 pikëve. Gunners mbeten dy pikë pas Real Madrid dhe PSG-së, që kryesojnë renditjen me pikë të plota. Skuadrës së teknikut Arteta i mjaftojnë vetëm tetë minuta për të zhbllokuar rezultatin. Madueke ndërmerr një depërtim të shkëlqyer dhe finalizon me një prekje vendimtare, duke i dhënë avantazhin Arsenal. Londinezët vazhdojnë të ushtrojnë presion, me Eze-n në një formë shumë të mirë, por nuk arrijnë të shënojnë golin e dytë deri në minutën e 38’. Gyökeres kombinon me Merino dhe realizon një gol të bukur, duke i dërguar shokët e skuadrës në pushim me një epërsi të dyfishtë, që duket qetësuese.
Në pjesën e dytë, Arsenal ul ritmin dhe rrezikon, pasi Slavia nuk dorëzohet. Kubiak vë në provë portierin Raya, ndërsa çekët i afrohen golit në të paktën dy raste, përpara se ta gjejnë atë në minutën e 90’ me Nowak. Presioni i vendasve në minutat shtesë nuk sjell efektin e dëshiruar. Arsenal fiton 2-1 dhe ngjitet në kuotën e 10 pikëve, ndërsa Slavia mbetet me vetëm një pikë.
BORUSSIA DORTMUND – BETIS 2-1
Një fitore e rëndësishme edhe për Borussia Dortmund, që shkëputet nga grupi ku ndodhej edhe Interi, duke mposhtur 2-1 Betis. Guirassy shpërdoron një rast në fillim dhe verdhezinjtë nuk arrijnë të gjejnë saktësinë e duhur në finalizim. Përkundrazi, rrezikojnë edhe të pësojnë gol nga spanjollët. Valles shpëton skuadrën e tij në minutën e 20’ me një pritje të jashtëzakonshme ndaj Svensson. Betis krijon edhe disa raste të tjera, por arrin ta mbajë portën të paprekur vetëm deri në pjesën e dytë. Për shkak të dëmtimit të Guirassy, Kovac detyrohet ta zhvendosë Fabio Silvën në qendër të sulmit. Ky ndryshim rezulton vendimtar, pasi portugezi shënon golin që zhbllokon ndeshjen në minutën e 49’, duke përfituar nga një top i kthyer pranë portës. Valles nuk ka çfarë të bëjë.
Ruibal rikthen baraspeshën në mesin e pjesës së dytë, në minutën e 66’, por më pas vjen momenti i talentit Karetsas. Një goditje e bukur nga kufiri i zonës i jep Dortmund fitoren 2-1. Kështu, Borussia ngjitet në kuotën e nëntë pikëve, duke barazuar pikërisht Betis në një grup shumë të madh skuadrash që kanë regjistruar tri fitore në katër ndeshje.
NDESHJET E TJERA
Viking më në fund zhbllokohet dhe siguron fitoren e parë historike në Champions League, duke mposhtur 4-1 Sabah. Skuadra azere kalon në avantazh pas 11 minutash me Orphe Mbina, duke përfituar nga një gabim në ndërtimin e lojës të ish-futbollistit të Sampdorias, Askildsen. Megjithatë, me kalimin e minutave, skuadra mysafire e humbet ritmin. Skandinavët barazojnë me një gol spektakolar të Botheim, ish-sulmuesit të Salernitanës, ndërsa në pjesën e dytë përmbysin rezultatin. Tripic shënon në minutën e 68’, pasi fillimisht i pret portieri penalltinë, por më pas përfiton nga topi i kthyer dhe e dërgon në rrjetë për 2-1. Në fund, pas kartonit të kuq të McCarthy, Vikingu shënon edhe dy herë të tjera. Falchener realizon në minutën e 81’, ndërsa Botheim plotëson dopietën personale. Vikingu ngjitet në kuotën e katër pikëve, ndërsa Sabah mbetet me tri.
Në kuotën e nëntë pikëve ngjitet edhe Club Brugge, që mposht 2-1 PSV-në pas një ndeshjeje të mbushur me emocione dhe raste shënimi. Ndeshjen e zhbllokon me kokë Nicolò Tresoldi, i cili shënon golin e tij të pestë në Champions League. Në minutën e 26’, skuadra belge kalon në avantazh 1-0. Holandezët reagojnë me ish-lojtarin e Milanit, Dest, i cili i afrohet disa herë golit, dhe arrijnë të barazojnë në minutën e 55’ me Sano. Më pas vjen momenti i Forbs, i cili me shpejtësinë e tij bëhet i pandalshëm. Ai i afrohet golit në dy raste, përpara se të shënojë golin vendimtar në minutën e 65’, pas një shpërthimi me shpejtësinë e një sprinteri. Club Brugge, që gjatë ndeshjes kishte goditur edhe traversën, siguron kështu fitoren e tretë në këtë edicion.