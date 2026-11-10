Gafaxhiu Karius zgjedhja kryesore e Bayern Mynich: çfarë ka ndodhur 8 vite pas finales katastrofike Real–Liverpool

Loris Karius është kthyer në një garanci te Schalke 04, e cila, pavarësisht vendit të parafundit në Bundesligë, ka te portieri gjerman një nga notat pozitive të këtij fillimsezoni. Sigurisht, gabimi i rëndë i bërë në ndeshjen e fundit kundër Hoffenheim ishte i madh, por mund të konsiderohet si një incident gjatë rrugës. Në fakt, Karius, protagonist sezonin e kaluar në ngjitjen e Schalke 04 në elitë, ka përfunduar në listën e dëshirave të Bayern Munich. Sipas Sky Sport, portieri gjerman dhe Bernd Leno i Fulham janë në krye të listës së drejtuesve bavarezë.
Të dy portierët konsiderohen alternativa interesante për shkak të eksperiencës së tyre dhe mund të kenë një rol të rëndësishëm si mbështetje për Urbig, i cili pritet të jetë titullar pas dëmtimit të Neuer. Nuk dihet nëse transferimi do të konkretizohet, por vetëm fakti që Karius është vënë në shënjestër nga Bayern Munich do të thotë shumë për të. Pas finales së Champions League në vitin 2018 mes Real Madrid dhe Liverpool, e cila ishte sportivisht dramatike për Karius, protagonist i dy gabimeve të bujshme, nuk ishte aspak e lehtë për portierin të ngrihej sërish. Megjithatë, hap pas hapi, me shumë guxim dhe vendosmëri, gardiani gjerman arriti të rikthehej. Gur pas guri, ai provoi disa eksperienca përpara se të gjente vendin e tij në Gjermani, pikërisht te Schalke.
Keine Worte für diese Leistung. 🔥💪
📺 @SkySportDE | #S04 | #S04FCB https://t.co/7tDabQH057
— FC Schalke 04 (@s04) September 5, 2026
Për Schalke 04, largimi i Karius do të ishte padyshim një humbje e madhe. Në fund të fundit, portieri kishte rinovuar kontratën vetëm verën e kaluar, deri në vitin 2028. Rëndësia e tij për skuadrën gjermane u bë veçanërisht e dukshme në barazimin pa gola kundër vetë Bayern Munich, i cili mbeti i mahnitur nga portieri pikërisht pas asaj ndeshjeje. Karius realizoi pritje të jashtëzakonshme dhe luajti një rol vendimtar që Schalke të siguronte një pikë. Për këtë arsye, pritet që Jonas Urbig të bëhet portieri i ri numër një, duke marrë trashëgiminë e Neuer.
Për këtë arsye, Bayern po kërkon një portier me eksperiencë, i cili të jetë në krah të 23-vjeçarit dhe të mund ta zëvendësojë atë në rast nevoje. Karius është një nga kandidatët e mundshëm, por nuk është alternativa e vetme. Përveç Lenos, është edhe Oliver Baumann i Hoffenheim, i cili aktualisht konsiderohet favorit. Megjithatë, portieri 36-vjeçar synon të thyejë rekordin e paraqitjeve në Bundesligë dhe një rol si rezervë te Bayern mund të rrezikojë këtë objektiv personal. Deri më tani nuk ka pasur ende negociata konkrete me kandidatët, por mbetet për t’u parë nëse Bayern Munich do ta intensifikojë realisht interesimin për Karius që në merkaton e janarit apo drejtpërdrejt në verën e vitit 2027.