Gafa në emision e Emmanuel Petit: “Pusho në paqe, Pat” – por legjenda e Arsenal jeton

Ish-mesfushori i njohur francez, Emmanuel Petit, bëri një gafë të bujshme gjatë pjesëmarrjes së tij në studiot e Sky Sport UK, duke shprehur ngushëllime për legjendën e Arsenalit, Pat Rice, i cili është ende gjallë. Gjatë programit të njohur “Monday Night Football”, Petit tha: “Pusho në paqe, Pat”, duke bërë që moderatori ta korrigjonte menjëherë.

Petit, fitues i Kupës së Botës dhe Kampionatit Europian me Francën, ishte i ftuar për të diskutuar mbi garën për titull në Premier League dhe për të ndarë kujtimet e tij me Arsenalin. Teksa rikujtonte periudhën e tij në klubin londinez, ai përmendi Rice, por e konsideroi atë të ndjerë. David Jones, moderatori i programit, ndërhyri shpejt duke thënë: “Kam lajme të mira, Pat Rice ju përshëndet. Ai është gjallë dhe në formë të mirë.”

"We've done it in 1998"

Emmanuel Petit says the title race is NOT over yet and believes that this Arsenal side can do it pic.twitter.com/etLiiaW2WY

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 20, 2025