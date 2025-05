Gafa e vitit, Coburn gabon me portën bosh, komentatori habitet: lamtumirë promocion

“Nuk mund ta besoj”, – ka thirrur komentatori i ndeshjes Burnley-Millwall dhe me të, të gjithë ata që ndodheshin në stadium dhe para televizorit duke ndjekur ndeshjen e javës së fundit të Championship, pra kategorisë së dytë angleze. Ishte një përballje vendimtare për fatet e skuadrës mike, e cila luante për të siguruar hyrjen në fazën play-off, dhe pikërisht gabimi i bujshëm, i pabesueshëm përballë portës bosh i Coburn, nënkuptoi për Millwall lamtumirën nga faza pas sezonit të rregullt dhe për rrjedhojë edhe nga ëndrrat për ngjitjen në Premier League.

Në 90 minutat e fundit të sezonit të rregullt, Burnley – që tashmë ishte ngjitur në Premier League – luante për fitoren e kampionatit të kategorisë së dytë angleze, një fitore që dukej e arritur falë rezultatit përfundimtar 3-1 ndaj Millwall, nëse nuk do të ishte për golin e fitores që Leeds e shënoi në minutën e 91′ ndaj Plymouth: të dy skuadrat e mbyllën kampionatin me nga 100 pikë, por diferenca e golave i dha titullin skuadrës së Gnontos. Pas tyre, Sheffield United, Sunderland, Coventry dhe Bristol City u kualifikuan për play-off – prej nga do të dalë skuadra e tretë që ngjitet në Premier League – ndërkohë që skuadra si Blackburn dhe Millwall mbetën jashtë për fare pak.

Coburn shpërdoron një gol të pabesueshëm me portën bosh

Llogaritë janë të thjeshta: nëse Millwall do të kishte fituar në Burnley, do ta kishte kaluar Bristol City duke siguruar vendin e fundit për play-off. Dhe rastin klubi londinez e pati, një rast gjigant: me rezultatin 1-1, Josh Coburn – sulmuesi 22-vjeçar i huazuar nga Middlesbrough – arriti të bënte të pamundurën: dështoi të shënonte në portën bosh nga një hap larg, duke goditur jashtë një top që i erdhi nga krahu i majtë dhe që kërkonte vetëm një shtyrje të thjeshtë drejt rrjetës.

Goli i shpërdoruar nga sulmuesi anglez u bë me shpejtësi viral në rrjetet sociale, duke fituar përkufizimin aspak të lavdërueshëm “gabimi më i keq i të gjitha kohërave”. Ndoshta nuk është i tillë, por për vitin 2025 është një kandidat i fortë…