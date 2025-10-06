Gafa e PSG: Donnarumma vendimtar për City, Chevalier hidhet si një thes

Donnarumma në vend të Ederson, Chevalier në vend të italianit: deri tani nuk është e vështirë të nxirren përfundimet e para për dy ndryshimet e bëra nga Manchester City dhe PSG në portat e tyre përkatëse në fillim të këtij sezoni. Portieri 26-vjeçar i kombëtares italiane i ka bindur menjëherë tifozët e tij të rinj me paraqitje të nivelit të lartë dhe pritje vendimtare, duke qetësuar ata që e konsideronin të pamundur që Pep Guardiola të zgjidhte një portier me karakteristikat e tij, më pak të prirura për lojën me këmbë. Pikërisht atë që Luis Enrique kishte thënë se e kishte kërkuar te 23-vjeçari Chevalier, të cilin e mori nga Lille gjatë verës. E njëjti Lille që dje përfitoi nga një hedhje e vonuar dhe e gabuar e ish-portierit të tyre për të marrë një pikë ndaj PSG-së, ndërkohë që Donnarumma shpëtonte fitoren e City në fushën e Brentford.
DONNARUMMA YOU’VE CHANGED OUR LIVES pic.twitter.com/ptkleL46i0
— (@ErlingProp) October 5, 2025
Donnarumma, pritja e jashtëzakonshme në Brentford–City
Ndeshje pas ndeshjeje, Donnarumma po tregon se është një nga blerjet më të bujshme të merkatos së fundit: 30 milionët e paguar nga City për PSG-në (duke përfituar nga fakti se kontrata e tij ishte drejt fundit dhe nga dëshira e klubit parizien për ta larguar) duken tani me të vërtetë shumë pak, dhe në Angli shumë vetë pyesin pse skuadra si United apo Chelsea nuk tentuan ta merrnin portierin. “Sky Blues” të dielën ishin në transfertë ndaj Brentford: ndeshja u zhbllokua nga zakonisht i frikshëm Haaland në minutën e 9-të, dhe më pas ishte Gigio ai që vulosi fitoren me një pritje të pabesueshme me këmbë ndaj Igor Thiago, i cili po shkonte vetëm përballë portës në hapësirë të plotë.
A HUGE stop!
@donnarumma pic.twitter.com/OM1W38Abkm
— Manchester City (@ManCity) October 5, 2025
“Kam një sulmues dhe një portier të jashtëzakonshëm – komentoi Guardiola në fund të ndeshjes, duke u ndalur më pas te ndërhyrja e italianit Donnarumma – Ky djalë luan në nivele të larta që kur ishte fëmijë: ishte vetëm 17 vjeç kur debutoi me kombëtaren. Tani është 26 dhe duket sikur luan futboll prej shekujsh. Qetësia dhe prania e tij… portierët e klubeve të mëdha duhet gjithmonë të shmangin ndonjë rast kur skuadra luan mirë.”
PSG, Chevalier i kushton dy pikë: hidhet me vonesë si një thes
Fjalë që Luis Enrique nuk mundi t’i përsëriste disa orë më vonë për Lucas Chevalier, i cili mbërriti në vend të Gigios për 40 milionë euro. Ish-portieri i Lille i kushtoi dy pikë PSG-së, duke u mposhtur pesë minuta nga fundi nga një goditje jo e fuqishme e 18-vjeçarit Ethan Mbappé, vëllait të Kylian: një goditje mbi të cilën portieri i kombëtares franceze u hodh si një thes, me një lëvizje qartësisht të vonuar që lejoi topin t’i kalonte poshtë trupit dhe të përfundonte në rrjetë, duke e bërë të pavlefshëm avantazhin fillestar të shënuar nga Nuno Mendes.
Ethan Mbappé. Cold. pic.twitter.com/BKww0sc4hB
— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) October 5, 2025