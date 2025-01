Gafa e pabesueshme e PSG, tronditet Juventus : Kolo Muani nuk luan dot kundër Milan

Randal Kolo Muani është një futbollist i Juventus, të paktën formalisht. Sulmuesi francez është transferuar nga Paris Saint Germain, por për momentin nuk është i regjistrueshëm. Në prag të ndeshjes me Milan, Thiago Motta deklaroi se për shkak të problemeve burokratike, prania e tij ishte në dyshim. Më pas, u zbulua se procedura është komplikuar, vetëm për çështje kohe, pasi PSG-ja nuk mund të huazojë më asnjë lojtar tjetër. Gabimi i klubit francez është i rëndë dhe e privon Juventus nga sulmuesi për sfidën kundër Milan. Marrëveshja do të mbyllet së shpejti, por ndërkohë procedurat po vonohen.

Kolo Muani humbet Juve-Milan për probleme burokratike

Kolo Muani është një goditje e madhe në merkato. Sulmuesi 26-vjeçar është një lojtar i nivelit të lartë, ka luajtur në finalen e Kupës së Botës me Francën, por me PSG-në nuk arriti të shkëlqejë. Lojtari ka mbërritur prej disa ditësh në Torino, ka kryer vizitat mjekësore, i ka kaluar ato dhe ka zgjedhur numrin 20. Por kundër Milan nuk do të jetë i pranishëm. Thiago Motta kishte planifikuar ta përdorte, por nuk mundet sepse regjistrimi i tij nuk është formalizuar. Nuk ka grumbullim për shkak se Paris Saint Germain nuk mund ta huazojë.

Rregullorja e FIFA-s dhe lojtarët e huazuar nga PSG

Një situatë absurde duke marrë parasysh nivelin shumë të lartë të ekipit në fjalë. Rregullorja e FIFA-s përcakton që klubet e futbollit nuk mund të huazojnë sa lojtarë të duan. FIFA njoftoi tre vite më parë kufizimin e të ashtuquajturve transferime të përkohshme. Që nga ky sezon, çdo klub mund të bëjë maksimumi gjashtë huazime, përveç lojtarëve nën moshën 21 vjeç.

PSG-ja ka huazuar tre lojtarë nën 21 vjeç (Housni, Lavallée dhe Xavi Simons) dhe gjashtë lojtarë të tjerë: Nordi Mukiele (Bayer Leverkusen), Juan Bernat (Villarreal), Carlos Soler (West Ham), Renato Sanches (Benfica), Cher Ndour (Besiktas) dhe Gabriel Moscardo (Reims). Ndour duket se është lojtari më i mundshëm për të zgjidhur këtë situatë. Mesfushori i ri italian mund të rikthehet në bazë.

Kur do të debutojë te Juventus Kolo Muani?

Pra, PSG-ja nuk mund të huazojë edhe Kolo Muani, pasi shtatë huazime nuk lejohen. Natyrisht, për çdo situatë ka një zgjidhje. Për të zgjidhur këtë problem, PSG-ja ka dy opsione: ose të rikthejë një nga gjashtë lojtarët e huazuar, ose ta shesë përfundimisht njërin prej tyre. Zgjidhja nuk është larg, por është e qartë që nuk mund të mbyllet një marrëveshje brenda pak orësh. Për këtë arsye, durimi është thelbësor, si për lojtarin francez ashtu edhe për Juventus. Kolo Muani nuk do të debutojë kundër Milan dhe as në Champions ndaj Bruges, por mund të luajë kundër Napolit javën e ardhshme, nëse PSG-ja arrin të gjejë një zgjidhje.