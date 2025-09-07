Gafa e bujshme e Dixon, ish-ylli i Arsenal ishte komentator TV, në Angli-Andorra

Edhe më të mirët mund të gabojnë dhe kështu edhe Lee Dixon e ka shijuar ligjin e ashpër të gafës në transmetim të drejtpërdrejtë: tifozët anglezë që po ndiqnin ndeshjen kualifikuese të Anglisë kundër Andorrës nuk ia kursyen kritikat ish-lojtarit, tashmë komentator i vlerësuar sportiv në ITV, në momentin kur ai bëri një gabim të bujshëm duke e lavdëruar Elliot Anderson: “E pashë javën e kaluar duke luajtur shumë mirë në mesfushën e Newcastle” – theksoi ai. Mjerisht, lojtari ishte transferuar te Nottingham Forest në verën e vitit 2024 për 45 milionë euro.
Dixon bën gafën: fatal gjykimi për Anderson në Angli-Andorra
Një gabim i bujshëm në transmetim të drejtpërdrejtë nuk ia lejoi ish-yllit të Arsenal, Lee Dixon, të shpëtonte nga gafa klasike mediatike. Me mijëra përdorues që iu vërsulën për atë që tha gjatë ndeshjes mes Anglisë dhe Andorrës, e zhvilluar të shtunën më 6 shtator, e cila pa skuadrën e Tuchel të triumfonte edhe pa shkëlqyer, falë një autogoli dhe një goli të Rice në pjesën e dytë. Fatal për komentatorin ishte gjykimi për Anderson, mesfushorin anglez autor të një paraqitjeje të mirë për të gjitha 90 minutat.
Lee Dixon was one hell of a footballer but he’s a awful commentator.. ‘Elliot Anderson ran the show for Newcastle against Leeds’ despite playing for Nottingham Forest #England #itv pic.twitter.com/t32P3dvlni
— Matt Hawkins (@Matty_Hawks) September 6, 2025
Çfarë tha Dixon për Anderson: “Shumë i mirë, e pashë të shtunën me Newcastle”
Ndërsa po zgjatej për më të mirët mes lojtarëve të Tuchel, Dixon papritur tha: “Elliot Anderson duket sikur luan aty prej kohësh… është i sigurt në vetvete, merr topin nga mbrojtësit qendrorë, shumë mirë. E pashë duke luajtur kundër Leeds javën e kaluar dhe ishte absolutisht brilant edhe në mesfushën e Newcastle” – duke iu referuar barazimit pa gola të Newcastle kundër Leeds në Premier League, të zhvilluar të shtunën e kaluar, para pushimit për kombëtaret.
Përdoruesit nuk ia falin Dixon: “Shumë i mirë në futboll, po aq i dobët me mikrofonin”
Fatkeqësisht për ish-lojtarin e Arsenal, sot komentator televiziv, realiteti është krejt ndryshe: Anderson e kishte lënë Newcastle në verën e vitit 2024 për t’iu bashkuar Nottingham Forest me një transferim gjigant prej 45 milionë eurosh. Gjithë sezonin e kaluar ai e kishte luajtur në “City Ground”, me rezultate shumë të mira saqë fitoi edhe thirrjen në Kombëtare nga Tuchel. Një gafë që shikuesit e ITV nuk ia falën Dixon, duke e kuptuar menjëherë gabimin. Ironia therëse shpërtheu në rrjetet sociale: “Shumë i mirë në fushë, po aq i keq me mikrofonin” – shkruan disa. “Jam i lumtur për gjithë këto komente” – përfundoi një tjetër përdorues, – “kisha frikë se mos isha i vetmi që e dëgjova…”