Gabriel Jesus rrezikon pezullimin për finalen Arsenal-PSG pa marrë asnjë karton

Finalja e Champions League mes Arsenal dhe PSG-së mund të ketë një mungesë të papritur. Jo për një karton të verdhë, jo për një të kuq, as për skualifikim nga kartonët. Gabriel Jesus mund të humbasë ndeshjen e 30 majit në “Puskas Arena” të Budapestit për një episod të ndodhur pas vërshëllimës përfundimtare të gjysmëfinales së kthimit kundër Atletico Madrid.
Kjo e bën situatën paradoksale: sulmuesi brazilian i Arsenal në këtë Champions nuk ka marrë asnjë karton. As të verdhë, as të kuq. Megjithatë tani pret të kuptojë nëse UEFA do të hapë një procedim disiplinor që mund t’i kushtojë pjesëmarrjen në ndeshjen më të rëndësishme të sezonit.
Pse Gabriel Jesus rrezikon finalen kundër PSG-së
Episodi ndodhi pas fitores 1-0 të Arsenal ndaj Atletico Madrid, rezultat që i çoi “Topçinjtë” në finale me rezultatin e përgjithshëm 2-1 pas barazimit 1-1 në ndeshjen e parë. Në fund të takimit, gjatë festimeve të skuadrës së teknikut Mikel Arteta, mbrojtësi i Atletico-s, Marc Pubill, iu afrua lojtarëve vendas dhe shtyu nga pas Viktor Gyokeres, i cili i kishte festuar në fytyrë pas vërshëllimës finale.
Nga aty nisi tensioni. Në videot që qarkullojnë në rrjet shihet Cristhian Mosquera duke tentuar të largojë spanjollin, ndërsa Gabriel Jesus afrohet dhe duket sikur godet në fytyrë lojtarin kundërshtar. Menjëherë më pas ndërhyjnë edhe Myles Lewis-Skelly dhe Declan Rice për të ndarë protagonistët dhe për ta shoqëruar Pubill drejt tunelit.
Gabriel Jesus atë mbrëmje nuk kishte hyrë fare në fushë: ai qëndroi në stol gjatë gjithë ndeshjes. Por kjo nuk ndryshon aspektin disiplinor. UEFA mund të vlerësojë edhe episodet pas përfundimit të ndeshjes, sidomos nëse raportohen nga arbitrat ose delegati i takimit.
OK now I see why Marc Pubill wanted to punch up Gyokeres at FT, he felt Viktor celebrated in his face 🤣
Loves the way Mosquera & Rice backed it though 😤
Paradoksi i Jesus: asnjë karton, por mund të pezullohet
Sipas asaj që është bërë e ditur, UEFA po shqyrton raportet e arbitrave dhe delegatit të ndeshjes përpara se të marrë një vendim. Dënimi eventual mund të variojë nga një gjobë deri te pezullimi, skenar që do ta privonte Arsenal nga një alternativë sulmuese në finalen kundër Paris Saint-Germain.
Jesus nuk ka qenë titullar i rregullt këtë sezon te “Gunners”, edhe për shkak të rikuperimit nga dëmtimi i rëndë në ligamentin e kryqëzuar. Megjithatë mbetet një lojtar me eksperiencë ndërkombëtare, pjesë edhe e Manchester City që humbi finalen e Champions në vitin 2021 kundër Chelsea.
Për Arsenal do të ishte një goditje e rëndë: pasi arriti finalen e dytë të Champions në historinë e klubit, 20 vite pas humbjes ndaj Barcelonës, mund të humbasë Gabriel Jesus jo për sjelljen në fushë gjatë turneut, por për një reagim në kaosin e festimeve. Një rast që tashmë ka kaluar nga videot në rrjetet sociale në tavolinat e UEFA-s.