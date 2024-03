Gabriel Escobar mbërrin në Prishtinë, zyrtari amerikan nis takimin me presidenten Osmani

Emisari amerikan Gabriel Escobar ka arritur sot për vizitë në Kosovë. Ai është pritur nga presidentja Vjosa Osmani.

Takimi mes Osmanit dhe Escobarit po zhvillohet në Presidencën e Kosovës, dhe pas takimit është njoftuar se do te ketë deklaratë për medie.

Escobar, pas Osmanit do të zhvilloj takim edhe me krerët e opozitës, ndërsa me kryeministrin Albin Kurti do të takohet nesër.

Gjatë ditës së djeshme në një takim online me gazetarët, Escobar e ka quajtur “katastrofik” dhe “jokompetent” vendimin e autoriteteve të Kosovës për të zbatuar rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) që e përcakton euron si valutën e vetme për kryerje të pagesave me para të gatshme.

Escobar ka përsëritur që Shtetet e Bashkuara nuk e kundërshtojnë legjitimitetin e vendimit, mirëpo kanë probleme me mënyrën e zbatimit dhe për ndikimin që ka te komuniteti serb.