G7 vendos përdorimin e rezervave strategjike të naftës

Presidenti francez Emmanuel Macron kryesoi takimin me udhëheqësit e Grupit të Shtatë vendeve më të industrializuara, pasi Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë njoftoi hedhjen në treg të 400 milionë fuçive nafte, ndërhyrja më e madhe në histori, në përpjekje për të frenuar çmimet në rritje të naftës bruto mes luftës SHBA-Izrael me Iranin.
Agjencia për energjinë bërthamore tha se hedhja në treg ishte dakordësuar në mënyrë unanime nga 32 vende anëtare, me afatin që do të përcaktohet në kohën e duhur.
“Ne kemi vendosur, brenda kuadrit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë dhe rreth tridhjetë vendeve anëtare të saj, të hedhim në treg deri në 400 milionë fuçi, që është ekuivalente me afërsisht 14.5 milionë fuçi rezerva strategjike franceze. Ky është maksimumi. Ne do ta bëjmë këtë në faza, varësisht nga zhvillimet e tregut, në koordinim me partnerët tanë kryesorë. Ne ende kemi shumë rezerva të tjera, por kjo është një ndërhyrje e rëndësishme në treg”, tha Presidenti i Francës Emmanuel Macron.
G7 dhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë po sinjalizojnë një përdorim të madh të naftës nga rezervat strategjike për të luftuar çmimet e larta.
Macron shtoi gjithashtu se Irani ka shkaktuar dëme të konsiderueshme.
“Ajo që është e qartë është se sot duhet të përcaktohen objektiva të qarta ushtarake dhe politike për këtë konflikt. Dëmtime të konsiderueshme tashmë janë shkaktuar në aftësitë balistike dhe ushtarake të Iranit. Megjithatë, Irani vazhdon të sulmojë disa vende në rajon. Prandaj, këto aftësi nuk janë bërë joefektive dhe në të njëjtën kohë, disa grupe të lidhura me Iranin vazhdojnë të veprojnë. Po mendoj në veçanti për atë që po ndodh në Irak dhe Liban. Prandaj, do t’i takojë Presidentit të Shteteve të Bashkuara të sqarojë si objektivat e tij përfundimtarë ashtu edhe ritmin që dëshiron të vendosë për operacionet”, u shpreh Macron.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, vlerësoi “ndikimin e jashtëzakonshëm” të vendimeve që u morën të mërkurën nga liderët e G7-ës. “Mendoj se kemi një ndikim të jashtëzakonshëm, në fakt të pabesueshëm, në botë”, tha Trump, pasi iu dha fjala nga Presidenti francez Emmanuel Macron, i cili kryesoi takimin e G7.