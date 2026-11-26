Në Shqipëri, rruga drejt drejtësisë fiskale shpesh kalon përmes kthesave të papritura legjislative. Teksa parlamenti miraton Paketën Fiskale 2027, qeveria dhe ligjvënësit kanë gjetur një mënyrë kreative për të zbatuar atë që e quajnë “rishpërndarje sociale”: uljen e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar nga 20% në 6% për ujin e ambalazhuar dhe rritjen në 21% për ujin që rrjedh nga rubinetet e shtëpive.
Në letër, reforma synon të lehtësojë koston e jetesës për familjet me të ardhura të ulëta, të cilat shpenzojnë gati 40% të buxhetit të tyre për ushqim. Gjatë diskutimeve në komisionin parlamentar të ekonomisë, deputetët argumentuan me të drejtë se uji është një produkt jetik, duke cituar si legjislacionin vendas ashtu edhe direktivat e Bashkimit Evropian që lejojnë taksimin e reduktuar për furnizimin me ujë.
Megjithatë, kur argumenti u përkthye në tekst ligjor, përkufizimi u ngushtua ndjeshëm duke përfshirë vetëm “ujin e ambalazhuar”. Ky detaj teknik prodhon një rezultat ekonomik sa ironik, aq edhe regresiv. Për shtresat më të pasura që konsumojnë rregullisht ujë në shishe dhe për industrinë private të ambalazhimit që e tregton atë—barra fiskale bie me 14 pikë përqindjeje.
Ndërkohë, furnizimi nga rrjeti publik i ujësjellësit, i cili shërben si burimi i vetëm për familjet e zakonshme dhe pensionistët, mbetet jashtë listës së përjashtimeve. Si pasojë, ai i nënshtrohet rritjes së përgjithshme të shkallës standarde të TVSH-së nga 20% në 21%.
Arsyetimi i Ministrisë së Financave është thjesht pragmatizëm buxhetor: të ardhurat nga taksimi i ujit të rrjetit janë të konsiderueshme dhe të nevojshme për të mbuluar kreditë e investimeve në infrastrukturën e ujësjellësve. Por në praktikë, kjo politikë krijon një sinjal të çuditshëm tregu dhe një pabarazi të pastër klasore.
Duke favorizuar fiskalisht ujin e paketuar ndaj atij publik, shteti pranon në heshtje mangësitë e cilësisë së rrjetit të tij, ndërkohë që i ngarkon koston e mirëmbajtjes pikërisht atyre qytetarëve që nuk kanë mundësi financiare ta shmangin atë.
Për një buxhet që pretendon të mbrojë shtresat në nevojë, uji i rubinetit po rezulton një luks i papërballueshëm. Një reformë e vërtetë “sociale”, ku uji që del nga toka e shtetit kushton më shtrenjtë në taksa sesa uji që futet në plastikën e privatit. /Marrë nga Kapitali.al