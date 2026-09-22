Futbollisti më i pasur në botë nuk ka skuadër: është i papunë me një pasuri prej 18 miliardë eurosh

Pas pesë vitesh të kaluara në Tajlandë, mes Chonbur dhe Ratchabur, tani Faiq Bolkiah ka mbetur pa skuadër. Pak rëndësi ka për futbollistin e lindur në Los Anxhelos, i cili sigurisht nuk ka nevojë për një pagë për të jetuar: ai është nipi i Sulltanit të Bruneit dhe ka një pasuri që do t’i bënte të zbeheshin nga zilia Messi dhe Cristiano Ronaldo, gjë që i ka mundësuar të bëhet futbollisti më i pasur në botë, pavarësisht se është praktikisht i panjohur.
Karriera e tij në futboll nuk është ngritur kurrë në nivelin e pritur dhe në moshën 28-vjeçare e gjen veten pa kontratë, në kërkim të një aventure të re për të vazhduar rrugëtimin e tij.
Kush është Faiq Bolkiah, futbollisti më i pasur në botë
Emri i tij nuk është shumë i njohur mes tifozëve të futbollit, sepse nuk ka luajtur kurrë me ekipin e parë në një kampionat europian. Por Faiq Bolkiah mund të pretendojë me të drejtë se është futbollisti që zotëron pasurinë më të madhe në botë, sigurisht jo për shkak të meritave të tij sportive. Ai është djali i Princit Jefri Bolkiah dhe nipi i Sulltanit të Bruneit dhe vlerësohet se ka një pasuri neto prej më shumë se 18 miliardë eurosh.
Jo keq për një anësor të majtë, i cili vitet e fundit ka luajtur në Tajlandë, larg futbollit të madh europian, ku kishte hedhur hapat e parë. Bolkiah është rritur në akademitë e Southampton, Chelsea dhe Leicester, por nuk arriti kurrë të luante me ekipin e parë. Në Europë ka grumbulluar vetëm disa paraqitje me Maritimon, përpara se të transferohej në Azinë Juglindore në vitin 2021.
Në moshën 28-vjeçare ka mbetur pa skuadër pas përfundimit të kontratës me Ratchaburin në Thai League 1, por kjo nuk është një problem i madh për të, pasi mund të jetojë edhe pa një pagë si futbollist. Ai debutoi me kombëtaren e parë të Bruneit në vitin 2016 si kapiten, por gjatë viteve ka bërë vetëm pak paraqitje.
Pa skuadër në moshën 28-vjeçare
Pas dy aventurave në Tajlandë, ai e gjeti veten pa kontratë në moshën 28-vjeçare dhe gjatë verës ende nuk ka gjetur një skuadër ku të luajë. Dy vite më parë pësoi një dëmtim të rëndë, duke thyer një këmbë dhe që nga ai moment ka luajtur gjithnjë e më pak, duke grumbulluar një seri qëndrimesh në stol në sezonin e tij të fundit, përpara skadimit të kontratës, e cila përfundoi qershorin e kaluar.
Edhe pa një skuadër, Faiq Bolkiah mbetet me diferencë futbollisti më i pasur nga të gjithë, shumë më i pasur se Cristiano Ronaldo, me 18 miliardë euro pasuri dhe një xhaxha Sulltan.