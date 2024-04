Futbollistët e Ligat europiane kundër kalendarit: ultimatum i prerë ndaj Fifa-s

Ultimatum i Ligave dhe shoqatave të futbollistëve europianë për FIFA-n. Nga takimi dyditor i zhvilluar në Londër nën kujdesin e Premier League, u zbulua një kundërshti e hapur ndaj organizatës më të rëndësishme të futbollit botëror, në lidhje me përgatitjen e kalendarëve ndërkombëtarë. Nëse nuk vjen një përgjigje konkrete që përfshin të gjitha ose një pjesë të vëzhgimeve që kanë dalë dhe janë prezantuar te FIFA, me rastin e Këshillit të ardhshëm të FIFA-s të planifikuar për 17 majin e ardhshëm në Bangkok të Tajlandës, “do të ndërmerren ndërhyrje konkrete – mëson LaPresse nga qarqet e futbollit – sepse situata nuk është më e qëndrueshme”.

Në këtë betejë janë mbi të gjitha futbollistët, në fakt të gjitha shoqatat e pranishme në Londër kanë qenë kaq të bashkuara: “Futbollistët – shpjegojnë të njëjtat burime –, nuk mund të pranojnë më që kalendari i tyre të jetë i shënuar në këtë mënyrë nga të tjerët pa mirëkuptim paraprak”.

“Ne duhet të mbrojmë pjesën më të mirë të botës sonë: lojtarët elitarë, më të mirët e shfaqjes sonë. Nuk është një çështje sindikatash, nuk është rastësi që, më në fund, edhe Ligat Europiane janë këtu përkrah nesh”. Kështu ka thënë për LaPresse Umberto Calcagno, president i Shoqatës së Futbollistëve, me rastin e asamblesë së përgjithshme të Ligave Europiane. “Kthesa e sotme është se të gjithë jemi dakord që kampionatet kombëtare duhet të ruhen dhe mbi të gjitha për sa i përket shëndetit të lojtarëve. Kongresi i FIFA-s do të mbahet së shpejti, shpresojmë të kemi përgjigje konkrete. Jemi të gjithë të bashkuar. Ne e dimë se çfarë duam të arrijmë dhe sigurisht që nuk do të qëndrojmë dhe të shikojmë”, shtoi ai.