Futbolli që ka rëndësi merr fund për Marco Verratti: Al Hilal pranë akordit me PSG

Marco Verratti është një hap larg përfundimit të përvojës së tij te Paris Saint-Germain për të arritur në Arabinë Saudite. Në orët e fundit, në fakt, mesfushori italian ka përfunduar në shënjestër të Al Hilal, klubi që rrëmbeu Sergej Milinkovic-Savic nga Lazio. Në këtë pikë, zbarkimi në Riad për italianin duket se është pothuajse i përfunduar. Siç raporton eksperti i tregut Fabrizio Romano, klubet do të ishin një hap larg arritjes së marrëveshjes. 31 vjecarit i është ofruar një kontratë trevjeçare. Në orët në vijim mund të ketë shtysë vendimtare, me shkëmbimin e dokumenteve mes palëve që do ta çonte Verrattin të largohej nga Parisi në drejtim të Arabisë.

Nuk është vetëm Mbappé në shënjestër të Al Hilal. Klubi saudit pasi mori refuzimin e prerë të francezit për një ofertë monstruoze, vendosi të vazhdojë bisedimet, me PSG, për mesfushorin italian. Në Francë që nga viti 2012, kur zbarkoi nën hijen e Kullës Eiffel nga Pescara për 12 milionë, lojtarit nga Abruzzo do t’i ofrohet një kontratë trevjeçare. Palët ende po negociojnë për marrëveshjen ekonomike me Marco Verratti.

Një negociatë në një fazë të avancuar, raporton Romano, shifrat e të cilit nuk janë bërë ende të ditura. Verratti, sidoqoftë, nuk ka qenë kurrë kaq pranë lamtumirës nga Parisi, sa në këtë seancë merkatoje. Para sauditëve, në fakt, 31 vjecari kishte përfunduar në mendimet e Liverpool dhe Atletico Madrid. Por milionat e Al Hilal mund të bëjnë diferencën. Emisarët sauditë kanë zbritur në Francë ditët e fundit për të bindur Mbappe. Por në vend të kësaj, mund të rikthehet në Riad me mesfushorin kampion të Evropës.