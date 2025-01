Futbolli larg politikës, vetëm kur na intereson: Infantino, Trump e lidhjet me FIFA-n

Donald Trump u betua si presidenti i 47-të i Shteteve të Bashkuara. Në Washington DC u mbajt ceremonia e inaugurimit të miliarderit, por, përpara Inauguration Day, gjatë orëve të fundit u zhvillua “victory rally speech”, ku presidenti i ri i SHBA-së foli edhe për futbollin, duke përmendur FIFA-n, presidentin Infantino dhe turnetë që do të zhvillohen në Shtetet e Bashkuara.

Në verën e ardhshme do të mbahet edicioni i ri i Kupës së Botës për Klube, ndërsa në vitin 2026 do të luhet Kupa e Botës në SHBA, së bashku me Kanadanë dhe Meksikën. Përveç kësaj, në Los Angeles do të organizohen Lojërat Olimpike të vitit 2028: pra, jo vetëm sporte të ndryshme, por mbi të gjitha futbolli, për Donald Trump.

Këto ishin fjalët e presidentit të ri të SHBA-së: “Lojërat Olimpike janë fantastike, pastaj është [Presidenti i FIFA-s] Gianni Infantino për Kupën e Botës. Gianni është drejtuesi… kështu që unë do të jem presidenti juaj për Lojërat Olimpike dhe Kupën e Botës. Gianni, faleminderit për Kupën e Botës 2026, dhe ju të gjithë, faleminderit për Lojërat Olimpike 2028. Do të argëtohemi shumë”.

Infantino takon Trump: “Faleminderit për mbështetjen ndaj FIFA-s”

Dy ditë më parë, presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, njoftoi për një takim me Donald Trump dhe e falënderoi për mbështetjen ndaj institucionit që drejton futbollin: “Isha i nderuar të takoja presidentin e Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, në Mar-a-Lago të Floridës para inaugurimit të tij të afërt. Diskutuam për Kupën e Botës për Klube FIFA këtë verë dhe Kupën e Botës FIFA 2026, dy turne vërtet globalë ku Shtetet e Bashkuara do të luajnë një rol thelbësor si pritës. Faleminderit, zoti President, për kohën tuaj dhe për mbështetjen ndaj FIFA-s në muajt e ardhshëm. Amerika mirëpret botën dhe futbolli bashkon botën.”

Infantino e priti me entuziazëm dhe kënaqësi të madhe zgjedhjen e Trump dhe nuk e fshehu këtë edhe në profilet e tij në rrjetet sociale, veçanërisht sepse gjatë administratës katërvjeçare të Biden ai nuk kishte marrë asnjë ftesë në Washington DC.

Gjithashtu, gjatë prezantimit të edicionit të ri të Kupës së Botës për Klube vjeshtën e kaluar, Infantino kishte marrë miratimin e Trump, duke e forcuar më tej lidhjen mes FIFA-s dhe SHBA-së, një marrëdhënie që dukej se ishte dobësuar pas skandalit të korrupsionit brenda institucionit më të fuqishëm të futbollit.

Kur Infantino thoshte ‘futbolli duhet të qëndrojë jashtë politikës’

Duket se ka kaluar shumë kohë që nga viti 2022, kur vetë Infantino dhe FIFA kërkonin që politika të qëndronte jashtë Kupës së Botës në Katar, përmes një letre drejtuar krerëve të 32 federatave pjesëmarrëse. Ata u kërkonin të shmangnin polemikat politike apo referimet ndaj tensioneve ndërkombëtare gjatë turneut. Shumë federata shprehën qëndrime të kundërta për shkeljet e të drejtave të njeriut dhe vdekjet e emigrantëve që ndërtuan stadiumet ndër vite, ndërsa me afrimin e turneut shumë futbollistë vendosën në qendër të debatit luftën për të drejtat e komunitetit LGBTQIA+.

Letra e presidentit Infantino

Infantino mbrojti zgjedhjen për të organizuar Kupën e Botës në Katar, duke iu përgjigjur kritikave për mosrespektimin e të drejtave të njeriut në vendin aziatik dhe dërgoi këtë letër:

“Të dashur Presidentë, të dashur Sekretarë të Përgjithshëm, Kupa e Botës FIFA në Katar po afrohet dhe entuziazmi për eventin më të madh të futbollit në botë po rritet globalisht, ndërsa numërojmë ditët deri në fillimin e turneut në Doha, të dielën, 20 nëntor 2022. Si një nga 32 skuadrat pjesëmarrëse, ju mbani mbi supe shpresat dhe ëndrrat e kombit tuaj dhe të gjithë njerëzve tuaj. FIFA dëshiron t’ju sigurojë se gjithçka në Katar është përgatitur për të garantuar që çdo komb pjesëmarrës të ketë mundësitë më të mira për të arritur fazën finale. Tetë stadiumet moderne, ku do të zhvillohen 64 ndeshjet e Kupës së Botës FIFA Katar 2022™️, do të ofrojnë platformën perfekte për eventin më të madh sportiv në botë.

Prandaj, ju lutem, tani të fokusohemi te futbolli! Ne e dimë që futbolli nuk jeton në një vakuum dhe jemi gjithashtu të vetëdijshëm për sfidat dhe vështirësitë politike në mbarë botën. Por ju lutem, mos lejoni që futbolli të përfshihet në çdo betejë ideologjike apo politike. Në FIFA, ne përpiqemi të respektojmë të gjitha opinionet dhe besimet, pa dhënë leksione morale pjesës tjetër të botës. Një nga pikat e mëdha të forta të botës është pikërisht diversiteti i saj dhe nëse përfshirja do të thotë diçka, do të thotë të respektosh këtë diversitet.

Asnjë popull, kulturë apo komb nuk është ‘më i mirë’ se tjetri. Ky parim është themeli i respektit të ndërsjellë dhe i mosdiskriminimit. Dhe ky është gjithashtu një nga vlerat themelore të futbollit. Prandaj, ju lutemi, ta mbajmë mend këtë dhe të lejojmë që futbolli të jetë në qendër të skenës. Tani kemi mundësinë dhe mundësinë unike për të mirëpritur dhe përqafuar të gjithë, pavarësisht prejardhjes, origjinës, fesë, gjinisë, orientimit seksual apo kombësisë.”

Pra, politika jashtë futbollit… vetëm kur nuk na intereson. Përndryshe…