Fundi i trishtë i CR7, i shkruan në WhatsApp atij që e kritikon në TV: “Ndalojeni botoksin”

Nuk është një moment i lehtë për yllin Cristiano Ronaldo, i cili e ka përjashtuar veten nga kombëtarja e Portugalisë dhe është larguar duke përplasur derën. Shumë fjalë, shumë diskutime, mes atyre që janë pro CR7 dhe e mbrojnë me çdo kusht, duke mos marrë parasysh se në moshën 41-vjeçare, pothuajse 42, mund të thuash edhe mjaft dhe ta bësh në mënyrë dinjitoze, dhe atyre që thonë se një trajner, në këtë rast Jorge Jesus, ka të drejtë të bëjë zgjedhjet e tij. Sulmuesi është nervoz dhe gazetari Piers Morgan ka treguar për një bisedë në të cilën fituesi i shumëfishtë i Topit të Artë ka përdorur fjalë të rënda për të përshkruar Simon Jordan, një opinionist anglez: “Thuajini atij gazetarit të ndalojë botoksin, duket si një mollë”.
Ronaldo, përplasja me trajnerin e Portugalisë dhe letra
Pas Botërorit dukej e sigurt largimi nga kombëtarja, por nuk ndodhi kështu. Trajneri i zgjedhur Jorge Jesus ishte i preferuari i tij. Jesus e grumbulloi dhe e aktivizoi në ndeshjen e parë nga katër të Nations League, ndërsa në të dytën e nisi nga stoli dhe aty qëndroi, pavarësisht se u nxeh gjatë pjesës së dytë. Të nesërmen CR7 u largua nga grumbullimi i kombëtares, duke krijuar probleme të mundshme. Polemika pa fund, për të foli e gjithë bota e futbollit, madje edhe Presidenti i Republikës së Portugalisë u përfshi duke kërkuar një ndërmjetësim, i cili për momentin duket i vështirë duke parë karakteret e forta të trajnerit dhe Ronaldos. Ky i fundit, pasi u shpreh, ishte shumë i ashpër duke shkruar në një letër: “Trajneri e ka ngrënë fjalën e dhënë”. Më pas ai e sulmoi edhe më fort trajnerin: “Duhej të thoshte se kishte bërë një gabim duke bërë të ngrohej një futbollist i kalibrit të Pelés ose Maradonës pa e aktivizuar”.
Ronaldo e mesazhi i lexuar nga Piers Morgan
Me pak fjalë, vija e ndërgjegjes dhe e paqes është kapërcyer dhe jo pak. Për çështjen Ronaldo është folur edhe në Angli. Piers Morgan, gazetari i njohur anglez, i cili nuk e ka fshehur kurrë mbështetjen për Arsenalin, është shumë mik me portugezin dhe e ka mbrojtur me çdo kusht në një debat televiziv me Simon Jordan, ish-pronarin e Crystal Palace, sipërmarrës anglez, si dhe një polemist të njohur të debateve futbollistike në televizionin anglez. Një duel klasik, por deri në një pikë. Sepse në një moment Jordan e cilëson Morgan si një lajkatues servil të mikut të tij Ronaldo. Shumë më tepër se një thumbim.
🚨 What did Cristiano Ronaldo say to Piers Morgan about Simon Jordan?
🤣🍎 "That blonde guy – tell him to STOP with the botox. He looks like an apple!"
📺 https://t.co/WBJJTyemij
@piersmorgan | @cristiano | @sjopinion10 https://t.co/Vhr4FfuMy9
— Sports Uncensored (@SportsUncensrd) October 7, 2026
“Atij djalit bjond thuaji të ndalojë botoksin”
Në një emision të mëvonshëm, Morgan e gjeti veten duke folur për vendimin e Ronaldos për t’u larguar nga kombëtarja portugeze, një largim që për momentin nuk është përfundimtar. Gazetari në programin talkSPORT zbuloi më pas se i kishte dërguar Ronaldos videon e debatit. Nuk ishte një mesazh i pafajshëm, ndaj të cilit portugezi u përgjigj vërtet i acaruar. Morgan e lexoi mesazhin: “Atij djalit bjond thuaji të ndalojë botoksin. Duket si një mollë. Një mollë bionde me lëkurë dyshimisht të lëmuar”. Mes ironive, buzëqeshjeve dhe fytyrave të zymta, programi vazhdoi.
Ajo që bie në sy, përtej palëve të ndryshme, është të shohësh një kampion absolut si Cristiano Ronaldo, i cili ka një palmares jashtëzakonisht të pasur dhe një respekt të jashtëzakonshëm në çdo cep të botës, që nuk e pranon perëndimin e karrierës së tij dhe përfundon duke i dërguar mesazhe të zemëruara një miku, mesazhe në të cilat fyen rëndë një opinionist televiziv, i cili thjesht po bënte punën e tij.