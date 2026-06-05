“Fuera!” e “Ibrahimovic Out”: protesta e tifozëve të Milan godet “të paprekshmin” Zlatan

Zlatan Ibrahimovic është kthyer në një nga objektivat kryesorë të protestës së tifozëve të Milan. Mjaftoi që suedezi të publikonte një postim të thjeshtë në rrjetet sociale për të shkaktuar një valë të gjatë reagimesh negative. Poshtë fotos ku ai shfaqet si ambasador i një marke të njohur veshjesh sportive, tifozët shkruanin komente si: “Jashtë!”, “Ibrahimovic Out”, “gris kontratën me Milan”, “parazit narcist”, “largohu përgjithmonë nga Milano”.
Nuk munguan as memet. Në një prej tyre, Zlatan paraqitej si djalli i shtypur në tokë nga Paolo Maldini në rolin e Shën Mëhillit, me ish-kapitenin e Milan si shpëtimtar nga e keqja absolute. Në një tjetër fotomontazh, ish-futbollisti, sot këshilltar i besuar i Cardinale, shfaqej duke djegur “historinë e Milan”.
Pse tifozët e Milan e kanë vënë në shënjestër Ibrahimovic
Suedezi është bërë një nga objektivat kryesorë të revoltës së tifozëve milanistë, të cilët vazhdojnë të kundërshtojnë pronësinë e RedBird dhe të gjithë strukturën drejtuese të klubit për mënyrën si shkuan gjërat sezonin e kaluar. Humbja e kualifikimit në Champions League në javën e fundit të kampionatit, pas një fundsezoni shumë të vështirë, ka rritur zemërimin e tifozëve.
Ibrahimovic shihet si fytyra publike e pronësisë amerikane, i vetmi i mbetur pas tërmetit në nivelet drejtuese, ndërsa pronarët akuzohen se kanë dobësuar skuadrën, kanë investuar pak dhe kanë sjellë rezultate zhgënjyese. Edhe fakti që, disa javë pas përfundimit të kampionatit, ende nuk është e qartë se kush do të jetë trajneri i ri pas shkarkimit të teknikut Massimiliano Allegri, vazhdon të ushqejë pakënaqësinë.
Këto janë pasojat e një sezoni që ka lënë zhgënjim të madh te tifozët, të cilët i atribuojnë drejtuesve gabime në planifikim, zgjedhje të diskutueshme teknike dhe mungesë identiteti sportiv. Në këtë kontekst, Ibrahimovic, edhe pse nuk mban një post tradicional drejtues, perceptohet si një nga figurat simbol të projektit RedBird.
Protesta shpërtheu pas dështimit për t’u kualifikuar në Champions
Megjithatë, protesta kundër Ibrës nuk nisi me postimin e tij në rrjetet sociale, por disa javë më parë. As ndryshimet e mëdha në drejtimin e klubit nuk kanë mjaftuar për të qetësuar tifozët më radikalë. Përveç Moncada, Furlani dhe largimit të Allegri e Tares, shumë tifozë kërkojnë edhe largimin e Ibrahimovic.
Protestat janë shoqëruar me kore dhe pankarta të qarta. Gjatë manifestimeve para Casa Milan dhe protestave të organizuara në San Siro, emri i Ibrahimovic është përmendur vazhdimisht krahas drejtuesve të tjerë të vendosur në bankën e të akuzuarve.
Watch Zlatan rip the script on @Nike pic.twitter.com/x1cvkE6m0P
— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) June 4, 2026