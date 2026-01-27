Frikë për valë refugjatësh nëse bie regjimi në Iran/ Turqia merr masa ekstreme (FOTO)

Turqia po harton plane emergjence për të parandaluar një valë masive refugjatësh nga Irani, në rast të rënies së qeverisë në Teheran, thanë për ‘Middle East Eye’ zyrtarë, me njohuri për takimet me dyer të mbyllura në Asamblenë e Madhe Kombëtare Turke.
Zyrtarë të lartë të Ministrisë së Jashtme turke informuan ligjvënësit këtë javë mbi skenarë të shumtë që përfshijnë Iranin.
Sipas pjesëmarrësve në takim, Ankaraja është gati të marrë “masa emergjente” për të menaxhuar çdo presion migrator para se të arrijë në tokën turke.
Një nga pjesëmarrësit tha se zyrtarët bënë referencë të qartë për një “zonë të sigurt” në anën iraniane të kufirit si pjesë e përgatitjeve të Turqisë.
Një burim tjetër tha se termi nuk u përdor drejtpërdrejt, por konfirmoi se zyrtarët kishin dhënë një sinjal të qartë për qëllimin e tyre për të shkuar përtej masave të zakonshme të sigurisë.
Siguria e shtuar kufitare
Turqia tashmë ka rritur në mënyrë drastike sigurinë përgjatë kufirit të saj 560 kilometrash me Iranin. Ministria e Mbrojtjes njoftoi më parë këtë muaj se ishte instaluar një sistem barrierash i përmirësuar teknologjikisht, me qindra kulla mbikëqyrjeje, dronë, automjete mbikëqyrjeje ajrore dhe një mur betoni të artikuluar.
Sipas zyrtarëve, kufiri tani monitorohet 24 orë në ditë përmes sistemeve të integruara të identifikimit dhe mbikëqyrjes.
Gjatë të njëjtit takim parlamentar, zyrtarët turq thuhet se thanë se rreth 4,000 persona janë vrarë dhe 20,000 të tjerë janë plagosur në protestat e fundit në të gjithë Iranin, të cilat u nxitën nga inflacioni në rritje dhe rënia e rialit.
Shqetësime për mobilizimin ushtarak amerikan
Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan tha se Ankaraja kundërshton çdo ndërhyrje të huaj në Iran dhe u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të zgjedhin diplomacinë. Megjithatë, Uashingtoni thuhet se po shqyrton sulmet kundër zyrtarëve të lartë iranianë, sipas një zyrtari të Gjirit të cituar nga Middle East Eye.
SHBA-të kohët e fundit kanë vendosur avionë luftarakë, sisteme mbrojtjeje ajrore dhe anije luftarake në rajon. Të hënën, aeroplanmbajtësja USS Abraham Lincoln hyri në ujërat e Lindjes së Mesme, duke rritur shqetësimin në Ankara.
Ndjeshmëria ndaj refugjatëve dhe rreziqet rajonale
Turqia mbetet jashtëzakonisht e ndjeshme ndaj mundësisë së flukseve të reja të refugjatëve, pasi ka pritur miliona të zhvendosur nga luftërat në Irak dhe Siri. Zyrtarët vlerësojnë se një konflikt i përgjithësuar i përqendruar në Iran mund të shtyjë deri në një milion njerëz drejt kufirit turk.
Burimet thanë gjithashtu se Ankaraja vështirë se do të pranojë refugjatë, përveç rasteve të nevojës së menjëhershme humanitare, duke braktisur çdo politikë të “dyerve të hapura”.
Megjithatë, prania e të paktën 12 milionë turqve azerbajxhanas në Iran mund t’i ndërlikojë opsionet e qeverisë turke nëse ata shfaqen masivisht në kufi.