Frikë apo kujdes? Italianët analizojnë strategjinë e Shqipërisë: nga algoritmi te qasja taktike e Sylvinho

Më pas se tre javë nga debutimi në Euro 2024, në Grupin e hekurt B Shqipëria është objekti misterioz. Spanja favorite, Italia kampione Europe në fuqi dhe Kroacia e treta në Botërorin e fundit në Katar bëjnë të gjithë llogaritë me tre pikë ndaj kuqezinjve, por kjo nuk do të thotë që kuqezinjtë e Sylvinho nuk kanë nisur t’i shqetësojnë. E kështu, Italia, që është edhe e para që do të përballet me të besuarit e brazilianit, kanë nisur studimin.

Ndeshja mes dy skuadrave është shumë e pritur nga futbolldashësit, kurioz për të parë paraqitjet e Shqipërisë në fushë, një skuadër që ka treguar cilësi të shkëlqyera teknike në procesin kualifikues, ndaj aq sa shumë ekspertë të basteve nuk përjashtojnë surpriza të mundshme në rezultatin e ndeshjes. Por cila është strategjia e zbatuar nga ekipi kuqezi për të fituar një vend ndër më të mirët në Evropë? Le ta zbulojmë së bashku.

SYLVINHO DHE SEKRETI TAKTIK

Sylvinho, një ish-nxënës i Roberto Mancini që mori detyrën nga Edoardo Reja në 2023, vlerësohet për ndryshimin e impaktit taktik, krejtësisht inovativ, bazuar në kalimin nga 3-5-2 në 4-2-3-1. Miratimi i këtij moduli të ri ka lejuar që ekipi të jetë më kompakt në mbrojtje dhe të përdorë më mirë krahët dhe mesfushorët në fazën e sulmit.

Megjithatë, sekreti i strategjisë së brazilianit Sylvinho nuk konsiston vetëm në ndryshimin taktik, por në aftësinë për të zbuluar dhe rritur talentet e reja, të pa thirrur më parë në kombëtare. Mes tyre është edhe Asani, i cili është shfaqur si një nga protagonistët e mëdhenj të këtij sezoni pasi ka shënuar tre gola vendimtarë gjatë eliminatoreve.

Pa përmendur kontributin e lojtarëve që luajnë në skuadrat e Serie A si Berisha, Hysaj, Gjimshiti, Ramadani dhe Bajrami, të cilët përbëjnë shtyllën kurrizore të skuadrës, duke sjellë përvojë dhe soliditet.

ALGORITMI I FSHF-së KRIJUAR NGA ALARICO ROSSI

Një tjetër element inovativ i strategjisë shqiptare qëndron në formulën e krijuar nga Alarico Rossi, video-analisti i ndeshjeve me origjinë toskane që ndryshoi mënyrën e rekrutimit të lojtarëve. Qasja e adoptuar nga departamenti përzgjedhës i kombëtares shqiptare është në fakt një qasje shkencore, e cila nëpërmjet analizës së të dhënave si karakteristikat fizike dhe teknike të lojtarëve, niveli i skuadrës dhe shpeshtësia e lojës, e ka bërë atë të tërheqë talente të shumta me prejardhje familjare në vendin ballkanik, por që në fakt nuk kanë lindur në Shqipëri.

SI U KUALIFIKUA SHQIPËRIA NË EURO 2024

Rruga e Shqipërisë drejt kualifikimit u karakterizua nga disa ndeshje kyçe në të cilat skuadra tregoi qëndrueshmëri të madhe. Ky është rasti i fitores ndaj Polonisë, që ishte vendimtare në konsolidimin e pozicionit të skuadrës, apo edhe përballjet me Hungarinë dhe Moldavinë, ku skuadra shqiptare mundi të ruante një përqendrim të lartë, duke sjellë pikë të çmuara.

Duket qartë se përgatitja e skuadrës ka qenë e përpiktë, si nga ana taktike, ashtu edhe nga ana fizike dhe mendore. Seancat stërvitore intensive dhe të synuara i lejuan lojtarët të ruanin një gjendje të shkëlqyer fizike gjatë gjithë kohëzgjatjes së kualifikueseve, duke qëndruar koheziv dhe të motivuar.

PËRPARA DEBUTIMIT NË ITALI-SHQIPËRI

Më pak se tre javë para fillimit të kompeticionit, në Dortmund po shtohen pritshmëritë për ndeshjen mes skuadrës së Sylvinho me atë të Luciano Spalletti. Edhe pse bastet duket se e shohin favorite Italinë, kombëtarja shqiptare nuk është një kundërshtar për t’u nënvlerësuar.

Të mposhtin kampionët e Europës është sigurisht një sfidë e madhe për Shqipërinë. Megjithatë, me përzgjedhjen e kujdesshme të lojtarëve, të aftë për t’u përshtatur në mënyrë të përsosur me stilin e ri të lojës, skuadra e teknikut Sylvinho ka treguar tashmë se mund të konkurrojë në një nivel të lartë.