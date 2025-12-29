Fraza që Allegri i pëshpërit Rabiot bëhet virale: flasin sikur janë ende te Juventusi

Massimiliano Allegri festoi fitoren e Milanit ndaj Veronës 3-0 në ndeshjen e fundit të vitit 2025 me një drekë-darkë në shoqërinë e Andrea Agnellit. Ish-presidenti i Juventusit ishte i pranishëm në tribunat e “San Siros” për të ndjekur ndeshjen Milan–Verona.
Përveç lidhjes sportive me teknikun Allegri, mes tyre ka ekzistuar gjithmonë një vlerësim i thellë që është shndërruar në miqësi edhe larg fushës dhe kontekstit sportiv. Një shembull i mëtejshëm i asaj që quhej “familja” Juventus.
Kjo lidhje u shfaq qartë edhe në një video që qarkulloi në rrjetet sociale, ku shihet Allegri në tunelin e “Meazzas” duke ndalur Adrien Rabiot, ish-lojtar i Juventusit, duke i thënë: “Sot është presidenti këtu”. Sikur të ishin ende të lidhur me Juventusin dhe me atë “president” që edhe sot e njohin si të tillë.
Allegri a Rabiot: "c'è il Presidente oggi. C'è il Presidente Andrea"#MilanVerona #milan pic.twitter.com/YWG7weUfpH
— Elisabetta ❤️🖤 (@Lilibeth3090) December 28, 2025
Për të ardhmen e ish-presidentit bardhezi ende mbizotëron misteri: disa mendojnë se mund të rikthehet te Juventusi, të tjerë se po përgatit një projekt afatgjatë. Ndërkohë, Agnelli shijon miqësitë e vjetra dhe shfaqet në Itali vetëm për Allegrin.
“Është presidenti sot këtu”, i thotë Allegri Rabiot sapo e takon në tunel. Mesfushori francez kishte kufje në vesh dhe i heq për t’u siguruar çfarë kishte dëgjuar. Allegri ia përsërit me zë të ulët: “Është presidenti, Andrea”. Rabiot mbetet i habitur dhe pyet: “Është këtu?”. Allegri i përgjigjet po.
Çfarë ka të çuditshme? Asgjë, nëse nuk do të ishte fakti që në tribunë për Milan–Verona ndodhej edhe presidenti aktual i Milanit, Paolo Scaroni, ulur pikërisht pranë Agnellit. Duket qartë se koncepti i “presidentit” për Allegrin dhe Rabiot mbetet i lidhur fort me figurën e Andrea Agnellit, presidenti që ishte pjesë e përditshme e skuadrës së Juventusit dhe që me Allegrin në pankinë shkroi faqe të rëndësishme të historisë bardhezi.
