Fraza e babait të Yamal plas polemikat: “Biri im, do të jetoj në kurrizin tënd”

Babai i Lamine Yamal nuk është i ri në polemika dhe edhe këtë herë ka ngritur diskutime me disa fraza të thëna me ironi, por që ndezën debatin. Disa e akuzuan se po jeton në kurriz të të birit, duke shfrytëzuar famën e tij për të fituar një copëz popullariteti, por Mounir Nasraoui nuk e humbi rastin për ta shndërruar gjithçka në një video sarkastike, të xhiruar ndërsa u tregonte ndjekësve të tij të gjithë hapat e një recete.
Ai veshi përparësen e bardhë ku shkruhej nofka e tij dhe numri 304, shenjë dalluese e të birit, dhe teksa përzihej me enët në kuzhinë u përgjigj prerë ndaj të gjithë kritikëve që e akuzuan se po e shfrytëzon futbollistin për të jetuar rehatshëm nën hijen e tij.
Babai i Lamine Yamal në qendër të stuhisë
Ai nuk është një personazh diskret si shumë të tjerë dhe disa herë të tjera ka hyrë në qendër të debatit me dalje që kanë krijuar polemika. Babai i Lamine Yamal nuk ka frikë të përfundojë nën dritat e reflektorëve edhe me qëndrime të pakëndshme që shumë i kanë kritikuar sepse nuk përputhen me profesionalizmin që kërkon “blaugrana” dhe niveli i shkëlqyer ku ka mbërritur. Por edhe këtë herë Mounir Nasraoui bëri sipas mendjes së tij duke i habitur të gjithë me disa fraza të diskutueshme: “Ka një mori njerëzish atje jashtë që thonë gjëra të marra si: ‘Pse nuk shkon të punosh? Jeton në kurriz të djalit tënd’. Do t’ju them një gjë, zotërinj. ‘Faleminderit, biri im, do të jem gjithmonë mirënjohës, do të jetoj në kurrizin tënd’”.
Është një batutë qartësisht provokuese, e thënë mes të qeshurash ndërsa shijon gatimin e disa nugget-ëve pule, duke ndarë recetën dhe duke i treguar ato përpara një manekini me fanellën e Barcelonës që riprodhonte tiparet e të birit. Më pas, burri vazhdoi duke thumbuar ata që flasin keq për të: “Për ata që nuk kanë askënd, as fëmijë, as vëllezër, as miq, asgjë, dhe varen gjithmonë nga jeta e të tjerëve, gjeni diçka më të mirë për të bërë. Shikoni mua, po gatuaj. Do të hani te shtëpia e nënës suaj? Unë jo. E përgatis këtu në shtëpinë time, dhe me art. Kjo quhet art”.