Franca rrit presionin ndaj Zvicrës për punëtorët ndërkufitarë

Ministri francez i Punës, Jean-Pierre Farandou, ka shtuar presionin ndaj Zvicrës për të zbatuar marrëveshjen e re me Bashkimin Evropian lidhur me përfitimet e papunësisë për punëtorët ndërkufitarë.
Farandou kërkon që Zvicra të përshpejtojë procesin e implementimit të marrëveshjes së re me BE-në, e cila parasheh që përfitimet e papunësisë në të ardhmen të paguhen nga shteti ku personi është i punësuar dhe jo më nga shteti ku ai banon.
Sipas ministrit francez, sistemi aktual i kushton Francës rreth 860 milionë euro në vit. Ai deklaroi para parlamentit francez se tashmë është hartuar edhe një kalendar zbatimi me Luksemburgun.
Farandou theksoi se Luksemburgu “me dëshirë ose jo” do të duhet të zbatojë rregullat e reja të miratuara nga vendet e BE-së më 29 prill, pas negociatave që kanë zgjatur një dekadë.
Sa i përket punëtorëve francezë që punojnë në Zvicër, ministri nënvizoi se “ekzistojnë marrëveshje që e lidhin Zvicrën me Bashkimin Evropian”.
Ndërkohë, Sekretariati Shtetëror Zviceran për Çështjet Ekonomike vlerëson se ndryshimi i sistemit mund t’i kushtojë Zvicrës nga 600 deri në 900 milionë franga zvicerane shtesë në vit.
Megjithatë, Farandou argumentoi se Berna “përfiton në masë të konsiderueshme nga marrëdhëniet e mira ekonomike me BE-në”.
“Prandaj besoj se Bashkimi Evropian do të ushtrojë presion mbi Zvicrën. Edhe ne do të bëjmë të njëjtën gjë”, deklaroi ai.
“Sistemi do të kërkojë kohë për t’u zbatuar, por jam i bindur se do të arrijmë deri aty. Në çdo rast, mund të mbështeteni tek unë për ta çuar përpara këtë reformë”, përfundoi ministri francez.