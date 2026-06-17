Franca prepotente, dorëzohet Senegali: Mbappé bëhet Mbreti i golave në historinë e “Gjelave”

Franca e nis me fitore në Grupin I të Botërorit 2026, 3-1 ndaj Senegalit. Pjesë e parë e vështirë për Deschamps, me afrikanët që iu afruan golit falë një shtylle të goditur nga Jackson. Në minutën e 66′ Mbappé hapi serinë e golave, ndërsa në të 82′ Barcola dyfishoi rezultatin pas asistit të Rabiot. I riu Mbaye ngushtoi diferencën në minutën e 95′, por pak çaste më vonë Mbappé vulosi gjithçka me një supergol që i dha edhe parakalimin ndaj Giroud në renditjen e golashënuesve më të mirë të të gjitha kohërave të Francës.
Fillim i mbarë për Francën, që në Grupin I të Botërorit 2026 e nis me tre pikë falë fitores 3-1 ndaj Senegalit. Gjatë pjesës së parë, skuadra e Deschamps e pati të vështirë të hynte në ritëm, ndërsa kundërshtarët e saj qarkulluan mirë topin dhe arritën me këmbëngulje në zonat e rrezikshme. Në minutën e 25′ erdhi një rast kolosal për Jackson: në kundërsulm, sulmuesi i Bayern goditi me të majtën në diagonale, me topin që u përplas në shtyllë, më pas në pulpën e Maignan dhe për mrekulli nuk përfundoi në rrjetë. Në fundin e pjesës së parë erdhi një tjetër mundësi për afrikanët: Sarr, nga një pozicion shumë i mirë brenda zonës, goditi në mënyrë të pabesueshme mbi traversë. Fraksioni i parë u mbyll në barazim, por me një Francë nën nivelin e saj, ndërsa gjithçka ndryshoi në fillimin e pjesës së dytë. Në startin e saj, Mendy shpëtoi fillimisht ndaj Olise dhe më pas në përballjen një kundër një me Mbappé, i cili pak minuta më vonë u rrëzua në zonë nga Mané. Gjyqtari Feghani, edhe pas kontrollit në VAR, në mënyrë të habitshme nuk akordoi penallti.
Francezët rritën ritmin dhe në minutën e 66′ goditën: Olise gjeti në zonë lëvizjen e Mbappé, i cili me një goditje diagonale me të djathtën realizoi golin e 1-0 dhe arriti Olivier Giroud në krye të renditjes së golashënuesve më të mirë të të gjitha kohërave të Francës. Senegali reagoi menjëherë me goditjen e fuqishme të Jackson që mposhti Maignan, por pozicioni jashtë loje anuloi barazimin e menjëhershëm 1-1. Franca e kontrolloi ndeshjen dhe bëri edhe disa zëvendësime, ndërsa në minutën e 82′ ishte pikërisht i sapofuturi Barcola që dyfishoi rezultatin me një parabolë të bukur pas asistit të Rabiot. Në minutën e 95′, i riu i PSG-së, Mbaye, mposhti një Maignan jo perfekt dhe ndezi minutat shtesë, por vetëm pak sekonda më vonë u shkrua historia: Mbappé, me një të djathtë të fuqishme nga një distancë shumë e largët, shënoi golin e 3-1 dhe mbylli llogaritë, duke u bërë njëkohësisht golashënuesi më i mirë i historisë së Francës, duke lënë pas Giroud. Debutim fantastik (në pjesën e dytë) për francezët, ndërsa Senegali duhet të presë ende.