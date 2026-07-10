Franca pa rivalë: Mbappé dhe Dembélé fundosin Marokun dhe arrijnë gjysmëfinalen

Franca është gjysmëfinalistja e parë e Botërorit 2026. Kombëtarja e Deschamps mposht lehtësisht 2-0 Marokun, pa i dhënë mundësinë e revanshit të vitit 2022, në fund të një ndeshjeje të dominuar plotësisht dhe të zhbllokuar në pjesën e dytë vetëm falë pritjeve të mëdha të Bounou, vendimtar fillimisht duke pritur një penallti të goditur nga Mbappé dhe më pas në të paktën tri raste në pjesën e parë. Portieri maroken nuk mund të bëjë asgjë në pjesën e dytë, kur vetë Mbappé zhbllokon sfidën me një perlë nga distanca (goli i tij i tetë në këtë Botëror, po aq sa Messi, dhe i njëzeti në total në Kupën e Botës) në minutën e 60′.
Maroku nuk ka as kohë të riorganizohet, pasi Dembélé përfiton nga një hapësirë në qendër për të dyfishuar shifrat (66’) dhe për të mbyllur praktikisht llogaritë. Franca siguron kështu fitoren e saj të gjashtë në po aq ndeshje në këtë Botëror dhe konfirmon superioritetin e saj absolut. Maroku largohet nga kompeticioni duke luajtur nën mundësitë e veta, por përballë një kundërshtari dukshëm më të fortë. Tani Deschamps pret në gjysmëfinale fituesen e sfidës Spanjë-Belgjikë.
Çfarë ndodhi në fushë
Franca nuk zhgënjen pritshmëritë, dominon ndaj Marokut dhe arrin në gjysmëfinale duke fituar 2-0. Që në minutat e para, lojtarët e Deschamps shfaqin intensitet të lartë, me Mbappé dhe Upamecano që vënë në provë Bounou. Në minutën e 28-të, pak para ndërprerjes për freskim, Mbappé depërton në zonë dhe rrëzohet nga Mazraoui: arbitri argjentinas Tello akordon penallti, por kapiteni francez ndalet nga Bounou nga pika e bardhë. Mbrëmja e francezëve duket e pafat edhe pak çaste para pushimit, kur goditja e fuqishme nga distanca e Digne përfundon në traversë. Pjesa e parë mbyllet pa gola, por me dominim të qartë francez.
Në pjesën e dytë asgjë nuk ndryshon dhe në minutën e 60-të vjen goli që zhbllokon ndeshjen: Mbappé e gjen topin në këmbë në qendër-majtas pranë zonës, e sposton sa duhet dhe lëshon një goditje me të djathtën me efekt, të pakapshme për Bounou. Goli ka shijen e çlirimit për skuadrën e Deschamps, e cila gjen më shumë hapësira dhe arrin të dyfishojë pak minuta më vonë: në minutën e 66-të Dembélé depërton nga qendra, Mbappé bën lëvizjen për të tërhequr një mbrojtës dhe fituesi i Topit të Artë godet fort e saktë për rezultatin përfundimtar 2-0. Mbappé largohet nga fusha me pak dhimbje në kyçin e këmbës (në vend të tij hyn Mateta), duke shkaktuar disi ankth te tifozët francezë. Franca fiton 2-0 dhe fluturon drejt gjysmëfinales (ku pret Spanjë-Belgjikë për të mësuar kundërshtaren e radhës), ndërsa Maroku eliminohet pas një ecurie shumë të mirë.