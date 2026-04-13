Franca dhe Britania iniciativë për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit

Franca dhe Mbretëria e Bashkuar do të organizojnë një konferencë të vendeve me të njëjtat ide që synojnë rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, tha presidenti francez Emmanuel Macron.
Ai e përshkroi iniciativën si një “mision shumëkombësh paqësor”.
Në një postim për X, Macron tha se diskutimet do të trajtonin gjithashtu aftësitë bërthamore të Iranit dhe situatën në Liban.
“Ky mision rreptësisht mbrojtës, i ndarë nga palët ndërluftuese në konflikt, synon të vendoset sapo ta lejojnë rrethanat”, tha ai.
Macron shtoi se Franca ishte e gatshme të “luante rolin e saj të plotë”.