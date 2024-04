Modelja e njohur shqiptare, Jori Delli, është duke kaluar pushime luksoze në Dubai.

Ylli ka postuar në rrjetet e saj sociale, foto të momenteve të bukura që është duke kaluar, me familjen e saj. Në disa prej tyre, bukuroshja ka ekspozuar trupin me bikini, apo me veshjet plot stil.

Jori ka qenë në qendër të vëmendjes në mediat shqiptare, që pas hyrjes së saj në Big Brother VIP 2. Ajo bëri mjaft përshtypje dhe ngjalli kureshtje për publikun, si një vajzë shqiptare e rritur në Itali.