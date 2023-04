Fotoja e parë e Shakira pas largimit nga e kaluara

Shakira kurrë nuk është larguar nga titujt që kur shpërtheu në skenën e popit vite më parë, por ajo ka qenë shumë e përfolur gjatë vitit të kaluar me ndarjen e saj nga ish-mbrojtësi i Barcelonës, Gerard Pique.

Futbollisti dyshohet se e ka tradhtuar Shakirën me Clara Chia me të cilën tani është në një lidhje. Kjo çoi në ndarjen e tyre dhe një betejë të gjatë për kujdestarinë mbi fëmijët për të vendosur nëse ata do të transferohen me këngëtaren në Miami apo do të qëndrojnë në Barcelonë me Pique.

Ajo ka bërë një pushim nga rrjetet sociale ndërkohë që ndërton jetën e saj të re në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por është rishfaqur me një postim ku tregon se mori pjesë në koncertin e këngëtarit Juan Luis Guerra. Ajo ndau dy foto në Instagram me mbishkrimin: “Rilidhja me familjen time”. “Sa mirë të takosh miq dhe kolegë si Manuel Turizo dhe Princi Royce”, ka shkruar Shakira.

Në postimin e saj para se të largohej nga Barcelona në fillim të prillit, artistja tha: “Unë u vendosa në Barcelonë për t’u dhënë stabilitet fëmijëve të mi, të njëjtin stabilitet që ne tani kërkojmë në një cep të botës pranë familjes, miqve dhe detit”. ka shkruar Shakira. “Faleminderit të gjithëve që qëndruan përkrah meje në Barcelonë, qyteti ku mësova se miqësia është sigurisht më e gjatë se dashuria”, thuhet në një pjesë tjetër të postimit. “Faleminderit për të gjithë ata që kanë qenë atje për të më ngacmuar, tharë lotët e mi, më frymëzuan dhe më bën të rritem.”