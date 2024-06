FOTO/ Saimir Tahiri shfaqet i transformuar nga burgu

Saimir Tahiri është paraqitur ditën e sotme në SPAK ku është thirrur për t’u marrë në pyetje. Ai ka qenë i shoqëruar nga avokati i tij Maks Haxhia. Ish-ministri i Brendshëm është shfaqur në dyert e SPAK i transformuar me flokët e rënë dhe të thinjur, ndryshe nga para se të dënohej me burg për shpërdorim detyre. Tahiri u lirua pas disa manovrave që bëri në lidhje me përkujdesin e fëmijëve të tij, duke përfituar lirinë. Aktualisht ai po hetohet për pasurinë e tij, që sipas një investigimi e ka zhvendosur në ndërtim, turizëm mjekësor dhe qendra estetike.