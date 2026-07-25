FOTO/ Gjendet në Itali një varr misterioz i 2500 viteve më parë

Arkeologët kanë bërë një zbulim të madh ditët e fundit në komunën e Sirolos, një qytet i vogël i Ankonës, në bregdetin e Italisë. Ata kanë identifikuar varrin mbretëror të një “princi luftëtar” para-romak së bashku me mbetjet e qerres dhe armëve të tij.
Sipas tyre kjo është pjesë e një varreze mbretërore të popullsisë Picene nga shekulli i 6-të para Krishtit, një kulturë misterioze para-romake në Itali që nuk është shumë e njohur. Zbulimi zbulon informacione të reja rreth varrimeve të sundimtarëve të elitës së asaj kulture.
Në shekullin e 6-të para Krishtit, një popull i quajtur Picenes ose Picentes jetonte në këtë zonë, e cila kufizohej me etruskët në veri. Picenesit lanë pak të dhëna të shkruara, kështu që shumë nga ajo që dihet për këtë grup vjen nga gërmimet arkeologjike.
Në vitin 2020, një “varr princëror” u zbulua në varrezat e Pinit, që përmbante një qerre me rrota hekuri, një koleksion armësh dhe një përkrenare. 6 vjet më vonë, arkeologët zbuluan një të dytë.
Tashmë studiuesit kanë zbuluar një varr të madh mashkullor me një qerre me dy rrota që ishte varrosur e paprekur me fisnikun rreth 2,500 vjet më parë. Princi luftëtar u varros gjithashtu me një përkrenare dhe një sëpatë, si dhe disa enë bronzi të vulosura me kapakë qeramikë dhe të mbushura me mbetje organike, të cilat mund të jenë gjurmë të një funerali ose ofertash ushqimore për jetën e përtejme.
Pranë princit luftëtar ishte varri i një gruaje të varrosur me rroba, këpucë dhe shumë “fibula” – gjilpëra të lashta metalike sigurie që ndoshta mbanin rrobat dhe qefinin e saj së bashku. Një fibulë e madhe me një copë qelibar ishte vendosur mbi ose pranë kokës së saj, ndoshta si pjesë e modelit të flokëve ose si një shirit koke.
Ky varrim nuk është shumë larg “Varrit të Mbretëreshës” në nekropolin e Pinit, ku në vitin 1989, arkeologët zbuluan një grua Picene të varrosur me dy qerre, dy mushka dhe një sasi të madhe sendesh personale. Kjo varrezë i habiti arkeologët për shkak të formës së saj të pazakontë.