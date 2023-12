Formula 1, Schumacher 10 vjet pas aksidentit në Méribel: pronat e shitura dhe kurat e familjes

Më 29 dhjetor 2013, jeta e Michael Schumacher dhe familjes së tij ndryshoi përgjithmonë. Pak ditë nga dhjetëvjetorit i aksidentit në Méribel, Corriere della Sera bën një pasqyrë të gjendjes së legjendës së F1 dhe Ferrarit. Si gjithmonë, fshehtësia më e madhe e mundshme mbretëron në lidhje me gjendjen e tij shëndetësore. Ajo që dihet me siguri është se Schumi merr frymë në mënyrë të pavarur, se fizioterapistët punojnë për ta bërë atë të ruajë tonin e mjaftueshëm të muskujve, por edhe se ai është i palëvizshëm dhe nuk flet. Familja është gjithmonë pranë tij: Mick, Gina Maria dhe gruaja e tij Corinna flasin me të, por pa e ditur se deri në çfarë mase mund të dëgjohen. Në fakt, vetë mjekët nuk dinë mjaftueshëm për mekanizmat e tij të thellë të trurit.

ZBULIMET E HETIMIT GAZETARESK

Javët e fundit, për Schumacher është folur sërish pas një investigimi gazetaresk nga ARD. Transmetuesi kryesor publik i Radio-televizionit gjerman, u fokusua në dy aspekte kyçe të aksidentit. E para, pakujdesia e kampionit gjerman, i cili doli nga pista e skive në kushte të pamjaftueshme dëbore. E dyta vlerësimi i gabuar i gjendjes së tij nga ekipet e shpëtimit, të cilët kishin ndryshuar rrugën gjatë transportit me helikopter, duke humbur minuta të çmuara.

SHITJA E PRONAVE

Të gjitha njohuritë që marrin kohën e tyre, por nuk mund të ndryshojnë realitetin e 10 viteve të fundit. Në këtë periudhë kohore, siç shpjegon gazeta, Corinna shiti asetet e tepërta familjare, si avioni, vilat në Alpet franceze dhe në Norvegji, duke investuar gjithçka në rezidencën në Gland të Zvicrës, ku u ngritur klinika private, që ende e asiston Schumacher ditë e natë.

MIQTË E AFËRT

Së bashku me atë të familjes së tij, nuk ka munguar asnjëherë mbështetja nga asistentja e tij historike, Sabine Kehm. Si edhe e miqve të vjetër si Jean Todt, një nga të paktët që lejohet ta vizitojë. Pikërisht drejtuesi i FIA-s herë pas here i jep mediave disa detaje mbi gjendjen e ish-pilotit.

Përvjetori tragjik i së premtes së ardhshme do të pasohet nga një përvjetor padyshim më i lumtur, ndonëse melankolik. Më 3 janar, në fakt, 7 herë kampioni i botës në F1 do të mbushë 55 vjeç. Ai do ta bëjë këtë i rrethuar nga dashuria e të dashurve të tij, si gjithmonë.