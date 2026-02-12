Formimi i qeverisë/ Amerikanët ëmbëlsojnë gjuhën ndaj Kosovës

Ambasada e SHBA në Kosovë ka mirëpritur konstituimin e Kuvendit dhe formimin e qeverisë së re. Në një njoftim në rrjete sociale, ambasada thotë se SHBA pret që të punojë e qeverinë e re në prioritetet e përbashkëta.
“Ambasada e SHBA-së mirëpret formimin e Kuvendit dhe qeverisë së Kosovës. Presim të punojmë me qeverinë e re për të çuar përpara prioritetet e përbashkëta, duke përfshirë paqen rajonale, stabilitetin dhe përparimin ekonomik të ndërsjellë”, thuhet në njoftimin e ambasadës amerikane.
Seanca për konstituimin e Kuvendit u mbajt pasditen e së mërkurës, 11 shkurt, pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Kryetare u zgjodh Albulena Haxhiu e Lëvizjes Vetëvendosje.
Po ashtu dje u mbajt edhe seanca për formimin e qeverisë së re, ku kryeministri Albin Kurti prezantoi kabinetin me 19 ministri, i cili u votua me 66 vota pro, 49 kundër dhe asnjë abstenim.
Kujtojmë që Kosova shkoi në zgjedhje të parakohshme parlamentare pas krizës politike që nisi pas procesit zgjedhor të shkurtit.