Formate të ndryshuara e risi: FSHF miraton datat e nisjes së aktiviteteve për sezonin 2026-2027

Komiteti Ekzekutiv i Federatës Shqiptare të Futbollit (FFF), në mbledhjen e tij të fundit të zhvilluar më 23 qershor, ka miratuar zyrtarisht kalendarin e plotë të të gjitha kompeticioneve kombëtare për edicionin futbollistik 2026-2027, duke vendosur themelet për një sezon të ngjeshur dhe plot emocione.
Vëmendja kryesore bie mbi kampionatin elitar, “Abissnet Superiore”, i cili pritet të ngrejë siparin të shtunën, më 22 gusht 2026, dhe do të ulë siparin me ndeshjet e fundit më 9 maj 2027. Menjëherë pas tij, “Kategoria e Parë” do të nisë rrugëtimin e saj më 5 shtator 2026, për të përfunduar më 2 maj 2027.
Kompeticionet e kupave gjithashtu kanë marrë datat e tyre fikse. Finalja e Superkupës së Shqipërisë është programuar të luhet në muajin dhjetor, përkatësisht më 27 dhjetor 2026, duke ofruar një spektakël festiv. Ndërsa, Kupa e Shqipërisë do të startojë më 16 shtator 2026 dhe finalja e saj madhështore do të zhvillohet më 12 maj 2027.
Futbolli i femrave, një segment në rritje, gjithashtu ka kalendarin e tij të përcaktuar. Kampionati i vajzave do të nisë më 19 shtator 2026 dhe do të mbyllë sezonin më 2 maj 2027.
Për kategoritë e tjera, kalendari është si vijon:
Kampionati “Kategoria e Dytë” do të fillojë më 12 shtator 2026 dhe do të përfundojë më 25 prill 2027.
Kampionati “Kategoria e Tretë” nis më 11 tetor 2026 dhe mbaron më 18 prill 2027.
Një vëmendje e veçantë i është kushtuar edhe zhvillimit të talenteve të reja. Kampionatet e moshave janë organizuar si më poshtë:
Kampionati “Abissnet Superiore” për moshat U-19, U-18 dhe U-17 do të fillojë më 6 shtator 2026 dhe do të përfundojë më 9 maj 2027.
Ndërsa për moshat U-16 dhe U-15, starti është më 12 shtator 2026 dhe mbarimi më 2 maj 2027.
Kampionati “Kategoria e Parë” për moshat U-19 dhe U-17 do të nisë më 13 shtator 2026 dhe do të mbarojë më 2 maj 2027.
Moshat U-16, U-15 dhe U-14 të “Kategorisë së Parë” do të startojnë më 4 tetor 2026 dhe do ta mbyllin sezonin më 1 maj 2027.
Në fund, Kampionati “Kategoria Superiore Elitë” për moshat U-14 dhe U-13 do të fillojë më 12 shtator 2026 dhe do të përfundojë më 15 maj 2027.
Me këto data të miratuara, FFF synon të sigurojë një organizim të qartë dhe transparent, duke i dhënë klubeve dhe tifozëve kohë të mjaftueshme për t’u përgatitur për një tjetër sezon të paharrueshëm futbollistik në Shqipëri.