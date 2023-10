“Forca djema, unë jam me ju!” Kumbulla nuk luan që në maj, por e do kombëtaren në Europian

I dëmtuar rëndë në ndeshjen Roma-Milan, qendërmbrojtësi i Romës Marash Kumbulla nuk luan në fushat e blerta që në muajin maj e megjithatë me zemër e shpirt është në fushë. Aty, në qendër të mbrojtes, kundër Çekisë. Lojtari është në fazë rikuperimi pas ndërhyrjes që pati në gju, por kjo nuk e ka penguar t’i urojë fat të mbarë shokëve të tij të skuadrës. Me një histori në Instagram, Kumbulla ka përcjellë mesazhin: “Forca djema, unë jam me ju!”

23-vjeçari ka humbur dy takimet e muajit qershor kundër Moldavisë dhe transfertën me Ishujt Faroe. Kumbulla nuk arriti të ishte gati as për ndeshjen në Pragë ndaj Çekisë në shtator e mungoi edhe në fitoren me Poloninë tre ditë më pas.