Fofana i shpëton jetën Yuksek në ndeshje: shpejtësi refleksesh, gjest i mrekullueshëm

Ismail Yuksek duhet ta falënderojë nga zemra Datro Fofana për atë që bëri sulmuesi 22-vjeçar i Karagumruk gjatë ndeshjes së Super Ligës që skuadra e tij humbi 2-1 në fushën e Fenerbahçes: nuk është aspak e ekzagjeruar të thuhet se Fofana e shpëtoi mesfushorin 26-vjeçar të kombëtares turke nga pasoja që mund të kishin qenë shumë më të rënda se goditja që mori duke rënë me shpinë në tokë, sidomos duke marrë parasysh zonën e goditjes, në bazën e qafës. Në të kaluarën janë parë atletë që kanë mbetur të paralizuar nga aksidente të tilla që kanë dëmtuar palcën kurrizore.
Çfarë ndodhi gjatë Fenerbahçe–Karagumruk në kampionatin turk
Episodi ndodhi të dielën, gjatë ndeshjes së kampionatit të parë turk ku skuadra e drejtuar nga Domenico Tedesco priti Karagumruk dhe e mundi 2-1, duke u ngjitur në vendin e tretë në renditje. Gjatë një dueli ajror për një top me kokë në pjesën e parë, Yuksek u hodh për ta interceptuar topin, por humbi ekuilibrin, duke filluar të bjerë në mënyrë të rrezikshme, me rrezikun të binte me kokë ose në qafë.
Gjesti i Datro Fofana: i shpëtoi jetën Ismail Yuksek
Në atë moment, Fofana, sulmues nga Bregu i Fildishtë që verën e kaluar kishte mbërritur në huazim nga Chelsea, tregoi shpejtësi refleksesh dhe zemër të mirë në të njëjtën masë, duke kryer një gjest të bukur dhe aspak të zakonshëm, sidomos duke marrë parasysh adrenalinën e ndeshjes. Lojtari i Karagumruk e kapi kundërshtarin në ajër me krahun e majtë, duke zbutur rënien e tij dhe duke i mundësuar të binte më sigurt në tokë.
Arbitri nuk e ndaloi menjëherë lojën, gjë që më pas i solli kritika të forta, duke parë rrezikshmërinë potenciale të situatës. Ismail mbeti në tokë, u ndihmua nga stafi mjekësor dhe më pas u ngrit pa pasoja të mëtejshme.
Ali Şansalan’ın bu pozisyonda oyunu anında durdurmaması yanlıştı, diğer yandan çok ters düşen İsmail’i havada yakalayan Fofana Fair Play ödülüne aday olmalı.pic.twitter.com/BPVynoTsQ9
— Tartışmalı Pozisyonlar (@Tartismalar) October 19, 2025
Story në Instagram e publikuar nga Yuksek për të falënderuar Fofana
Gjesti i Fofana pati jehonë të gjerë në rrjetet sociale, me lavdërime nga të gjithë, dhe vetë ylli i Fenerbahçe dhe e kombëtares turke e kuptoi se kishte shpëtuar për mrekulli, sidomos falë faktit që kishte pasur përballë “samaritanin e mirë” klasik. Yuksek e falënderoi kundërshtarin e tij shumë sportiv me një story në Instagram, duke postuar videon e episodit me mbishkrimin “humanitet dhe zemër e mirë”.