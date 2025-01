Florentino Perez rizgjidhet president i Real Madrid pa zgjedhje: u deshën 29 minuta

Florentino Perez u rizgjodh president i Real Madrid për herë të shtatë dhe në këtë rast nuk ishte e nevojshme asnjë proces zgjedhor. Mjaftoi një mbledhje 29-minutëshe e Komisionit Zgjedhor të klubit madrilen për të shpallur përsëri 77-vjeçarin si numrin një të shoqatës deri në vitin 2029. U konfirmua gjithashtu i gjithë bordi aktual i drejtorëve. Ashtu siç ka ndodhur në shtatë raundet e fundit zgjedhore për presidencën e skuadrës më të lavdishme në botë, fitues ka qenë sipërmarrësi dhe politikani spanjoll i lindur në vitin ’47.

Perez ka qenë president nga viti 2000 deri sot, përveç periudhës nga 27 shkurt 2006 deri më 1 qershor 2009, kur dha dorëheqjen. E këtë herë ai nuk ka pasur nevojë të angazhohet shumë në një fushatë zgjedhore, pasi, siç tregohet në dokumentin e publikuar nga kanalet zyrtare të “Los Merengues”, u konfirmua president i Real Madrid, pasi nuk kishte asnjë kandidat tjetër për të marrë vendin e tij.

“Me 19 janar 2025, në orën 20:01, zotëria i përmendur më lart (anëtarët e komisionit zgjedhor) u mblodhën në selinë e Komisionit Zgjedhor të Real Madrid Football Club për të diskutuar dhe vendosur çështjet e renditura më poshtë. Pas paraqitjes së një kandidature të vetme të shpallur nga ky Komision Zgjedhor dhe në bazë të nenit 40, seksioni E, pika 2 e Statutit të Shoqatës aktual të Klubit, zoti Florentino Pérez Rodríguez dhe Bordi i Drejtorëve të Real Madrid shpallet president i Real Madrid. Pa çështje të tjera për t’u trajtuar, mbledhja përfundoi në orën 20:30 të vendit dhe datës së lartpërmendur,” thuhet në njoftimin e shpërndarë nga vetë klubi spanjoll.

Acta de reunión de la Junta Electoral del Real Madrid.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 19, 2025

Ky do të jetë mandati i shtatë i Florentino Pérez në krye të Real Madrid, që do të përfundojë në vitin 2029. Në verë, 77-vjeçari madrilen do të festojë 25 vjet nga hera e parë që u bë president, duke mundur në zgjedhjet e vitit 2000 paraardhësin e tij, Lorenzo Sanz. Po ashtu, në verë, më 12 korrik, ai do të festojë gjithashtu 21 vjet nga hera e fundit që për të marrë presidencën e klubit, iu desh të përballej me një raund zgjedhor: në vitin 2004 ai mundi përsëri Lorenzo Sanz dhe Arturo Baldasano, ndërsa nga zgjedhjet e mëpasshme të vitit 2009 e deri tani, është shpallur gjithmonë president automatikisht, pasi nuk ka pasur asnjë kandidat tjetër që të sfidonte për të marrë këtë rol.