Flet vajza e Bruce Willis: E përqafoj edhe pse nuk e di a më njeh

Rumer Willis ka rrëfyer detaje nga jeta e saj e përditshme me të atin, Bruce Willis, i cili është diagnostikuar me demencë frontotemporale. Ajo theksoi se ndihet “mirënjohëse” sa herë që e përqafon, “pavarësisht nëse ai e njeh apo jo”, pasi ajo ende ndjen dashurinë e tij.
Vajza e yllit 70-vjeçar të Hollivudit dhe aktores së famshme Demi Moore zhvilloi një sesion pyetje-përgjigje në llogarinë e saj personale në Instagram duke iu përgjigjur, ndër të tjera, edhe një pyetjeje në lidhje me progresin e të atit.
Familja e tij kishte njoftuar në vitin 2022 se Willis ishte diagnostikuar me afazi dhe një vit më vonë me demencë frontotemporale. “Njerëzit gjithmonë më bëjnë këtë pyetje dhe mendoj se është pak e vështirë të përgjigjem, sepse e vërteta është se kushdo që vuan nga demenca frontotemporale nuk është mirë”.
37-vjeçaja shtoi se “kriteret” e zakonshme me të cilat dikush vlerëson mirëqenien e një personi “nuk funksionojnë më në mendjen e saj” kur bëhet fjalë për babanë e saj, prandaj kjo pyetje e veçantë është “gjithmonë interesante” për të që t’i përgjigjet.
Në një video të dytë që ndau, ajo dha një përgjigje më personale, duke thënë se ndihet mirënjohëse për kohën që kalon me të atin dhe vajzën e saj 2-vjeçare, Louetta, në shtëpinë e tij dhe që ende mund ta përqafojë.
“Përgjigja që do të jepja është se jam shumë e lumtur dhe mirënjohëse që ende mund të shkoj ta përqafoj. Jam shumë mirënjohëse që kur shkoj atje dhe e përqafoj, pavarësisht nëse më njeh apo jo, ai mund ta ndiejë dashurinë që i jap dhe unë mund ta ndiej atë pas tij.
Jam shumë e lumtur që ende shoh një shkëndijë tek ai dhe që ai mund ta ndiejë dashurinë që i jap, dhe kjo është shumë e bukur. Ndihem mirënjohëse që mund të shkoj atje me Louetta-n, të kaloj kohë me të dhe të ndiej dashurinë që ai ka për mua dhe që unë mund t’i jap atij” .
Aktori i famshëm ka edhe dy vajza të tjera me ish-gruan e tij, Demi Moore, Scout LaRue Willis dhe Tallulah Belle Willis. Me gruan e tij aktuale, Emma Heming Willis, ai ka edhe dy vajza, Mabel Ray dhe Evelyn Penn.
Heming zbuloi në një intervistë të kohëve të fundit se Bruce Willis tani jeton në një shtëpi të veçantë, ku merr kujdes të vazhdueshëm. Një burim pranë familjes i tha Daily Mail se “gjendja e tij po përkeqësohet”.