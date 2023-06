Flet personi që goditi Bebe Rexhën

Dje, u shfaqën pamje shqetësuese të Bebe Rexhës e cila u godit në fytyrë me një telefon nga një person gjatë një koncerti në New York. Këngëtarja 33-vjeçare mori menjëherë ndihmën e nevojshme mjekësore, por ajo nuk arriti të përfundonte koncertin e saj për shkak të lëndimit. Ndërsa këngëtarja ishte në skenë, celulari iu hodh në fytyrë, duke bërë që ylli të rrëzohej në tokë.

Tani, janë shfaqur detaje të reja se çfarë ndodhi në të vërtetë gjatë koncertit. Është raportuar se Bebe u dërgua në spital pas incidentit dhe u detyrua të bënte 3 qepje. Në të vërtetë, Bebe publikoi në Instagram foto të syrit të saj të mavijosur. Në një foto tjetër – e cila me sa duket është bërë natën e incidentit – i gjithë syri i Bebes dukej i fryrë dhe një prerje. Ajo shkroi krahas postimit “Jam mirë”, por ndjekësit ishin të indinjuar.

Personi që sulmoi Beben– i cili, sipas Rolling Stone, është Nicolas Malvagna nga New Jersey – ka folur lidhur me ngjarjen. Publikimi raporton se zyra e Prokurorit të Qarkut të Manhattan thotë se Malvagna ka pranuar se ka hedhur telefonin.

27-vjeçari mësohet se ka shpjeguar edhe motivet e tij, teksa thuhet se ka thënë: “Po përpiqesha të shihja nëse mund ta godisja me telefon në fund sepse do të ishte qesharake”.

Sipas publikimit, ai u dërgua në paraburgim dhe u akuzua mbrëmjen pas incidentit, dhe është akuzuar me dy akuza për sulm në shkallën e tretë; një akuzë për ngacmim në shkallën e dytë; një akuzë për ngacmim të rëndë në shkallën e dytë; dhe një akuzë për tentativë sulmi në shkallën e tretë.

Duket se ky incident mund të jetë pjesë e një tendence më të gjerë, me fansat që hedhin objekte mbi artistët me shpresën e një ndërveprimi. Harry Styles ka qenë prej kohësh në mëshirën e objekteve fluturuese, me një fans që e goditi në sy me një ëmbëlsirë Skittle vitin e kaluar.