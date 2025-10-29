Flamurtari i fundit thyen Vllazninë kryesuese: një penallti sjell fitoren e parë

Pas javësh të tëra zhgënjimesh, Flamurtari më në fund rigjen buzëqeshjen. Skuadra vlonjate ka arritur fitoren e parë në këtë kampionat, duke mposhtur me rezultatin minimal 1-0 Vllazninë kryesuese, në ndeshjen e vlefshme për javën e 9-të të Kategorisë Superiore. Tri pikë që vlejnë shumë për moralin, edhe pse jo për renditjen, ku kuqezinjtë mbeten ende në fund.
Një ndeshje e fortë dhe e kujdesshme taktike
Takimi në stadiumin e Vlorës nisi me kujdes nga të dyja skuadrat. Flamurtari, i dëshpëruar për pikë, shfaqi një qëndrim më agresiv se në ndeshjet e kaluara, ndërsa Vllaznia, që vinte si lidere e kampionatit, preferoi të administrojë lojën dhe të presë gabimin e kundërshtarit. Pjesa e parë u karakterizua nga shumë dyluftime fizike, ndërhyrje të forta dhe pak raste të pastra për shënim. Trajneri i vlonjatëve kishte përgatitur një plan loje mbrojtës, por me dalje të shpejta në kundërsulm, që me kalimin e minutave filluan të krijonin rrezik.
Episodi vendimtar: goli i anuluar e penalltia e Herald Markut
Goli i vetëm i ndeshjes erdhi në minutën e 76-të, pas një situate të diskutueshme në zonën e Vllaznisë. Gjyqtari anuloi golin e akordoi penallti për Flamurtarin, mes protestave të lojtarëve shkodranë. Ishte Herald Marku, një emër i njohur për tifozët e Vllaznisë, ai që mori përsipër ekzekutimin. Me qetësi dhe saktësi, ai e dërgoi topin në rrjetë, duke i dhënë avantazhin skuadrës së tij aktuale. Në një gjest respekti për të kaluarën e tij në Shkodër, Marku zgjodhi të mos festojë, ndërsa publiku vlonjat shpërtheu në duartrokitje.
Menaxhimi i avantazhit dhe mefshtësia e Vllaznisë
Pas golit, Flamurtari u përqendrua plotësisht në mbrojtje. Skuadra u tërhoq me disiplinë dhe administroi minutat e mbetura me pjekuri, duke mbyllur çdo hapësirë për sulmuesit shkodranë. Nga ana tjetër, Vllaznia u duk nën ritmin e zakonshëm dhe nuk arriti të krijonte presionin e pritshëm për të shmangur humbjen. Kjo pasivitet e penalizoi rëndë ekipin e trajnerit shkodran, që humbi rastin për të shkëputur më tej ndjekësit.
Pasojat në renditje: moral për Flamurtarin, kujdes për Vllazninë
Në aspektin e renditjes, ndryshime të mëdha nuk ka. Vllaznia mbetet në krye të kampionatit me 19 pikë, por humbja në Vlorë është një sinjal alarmi për mungesë përqendrimi. Nga ana tjetër, Flamurtari mbetet i fundit me vetëm 5 pikë, por fitorja ndaj lideres mund të shërbejë si pikënisje për një rikthim në garë dhe për ringjalljen e besimit në skuadër.
Një fitore që vlen më shumë se tri pikë
Triumfi i Flamurtarit përballë Vllaznisë nuk është thjesht një fitore aritmetike. Është një frymëmarrje për një ekip që kishte nevojë për sinjale jete dhe për një publik që kishte nisur të humbte durimin. Me një penallti të pazakontë, pak fat dhe shumë zemër, vlonjatët treguan se ende nuk janë dorëzuar dhe se historia e këtij kampionati mund të ketë ende faqe për t’u shkruar nga ata.