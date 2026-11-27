Ndeshja mes Besiktas dhe Hapoel Beer-Sheva, e vlefshme për javën e pestë të fazës së ligës së Europa League, u ndërpre në minutën e 25′ për shkak të përleshjeve që shpërthyen në tribuna mes disa tifozëve turq dhe policisë gjeorgjiane, e cila përdori edhe gaz lotsjellës për t’i përballuar ata. Në minutat e para të ndeshjes, një djalë turk shpalosi një flamur të Palestinës, por sipas rindërtimeve të para të ngjarjes, policia do të kishte ndërhyrë pak më vonë, në pjesën e parë, me shumë ashpërsi. Arbitri danez Morten Krogh ndaloi lojën dhe dërgoi skuadrat në dhomat e zhveshjes, pasi situata në sektorin e zënë nga mbështetësit e Besiktasit ishte bërë veçanërisht e tensionuar.
Gürcü polisi, Beşiktaş taraftarına saldırıyor. https://t.co/Nh1TMgmQFD
— Efecan Öztaş (@oztasefecan80) November 26, 2026
Ndeshja ndërpritet për 40 minuta
Incidentet ndodhën në stadiumin e Batumit, në Gjeorgji, ku ndeshja zhvillohej në fushë neutrale: skuadrat turke nuk mund të presin në shtëpi ato izraelite për arsye sigurie, por as kjo nuk mjaftoi për të ndalur tensionet. Një tifoz i Besiktasit shpalosi një flamur të Palestinës dhe pak më vonë, kur situata ishte bërë shpërthyese, ndërhyri policia turke. Futbollistët u përpoqën të komunikonin me tifozët në tribuna për t’i qetësuar, por pa sukses. Shpërthyen përleshjet dhe arbitri vendosi t’i dërgonte të dyja skuadrat në dhomat e zhveshjes, duke e ndërprerë ndeshjen për rreth 40 minuta.
Gürcistan polisi, Filistin bayrağı açan taraftara müdahale etti. https://t.co/zU4gSlqwuy
— TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026
Gjatë incidenteve, një tifoz u mor me ambulancë dhe u transportua në spital pasi kishte mbetur i plagosur. Pamjet e shpërndara në rrjetet sociale tregojnë agjentët duke ndërhyrë në sektorin e mbështetësve turq, ndërsa disa tifozë hedhin sende në drejtim të forcave të rendit. Pas flamurit të Palestinës, u shpalos edhe një banderolë ku shkruhej: “Rebelim kundër pushtimit, liri për Palestinën”. Pas më shumë se gjysmë ore kaosi, situata u kthye në normalitet dhe skuadrat u rikthyen në fushë, me rezultatin që vijonte të ishte 0-0.