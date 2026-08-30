FLAMUR BUÇPAPAJ, SHKRIMTARI SHQIPTAR QË PO KALON KUFIJTË E LETËRSISË: VEPRAT E TIJ NË 9 GJUHË TË HUAJA
Nga Shqipëria drejt lexuesit ndërkombëtar – romanet dhe dramat e Flamur Buçpapajt po përkthehen dhe botohen në gjuhë të ndryshme të botës
TIRANË – Krijimtaria e shkrimtarit shqiptar Flamur Buçpapaj po fiton një shtrirje gjithnjë e më të gjerë në hapësirën letrare ndërkombëtare. Romanet, dramat dhe veprat e tij për fëmijë janë përkthyer dhe botuar në disa gjuhë të huaja, duke e çuar letërsinë shqiptare drejt lexuesve përtej kufijve.
Sipas të dhënave të publikuara për botimet dhe përkthimet e autorit, veprat e Flamur Buçpapajt janë prezantuar në 9 gjuhë të huaja: anglisht, frëngjisht, italisht, turqisht, gjermanisht, greqisht, serbisht, kinezisht dhe katalanisht.
SA GJUHË TË HUAJA KA PËR ÇDO VEPË?
1. “Nuset e Vilës Blu – 1944” – 4 gjuhë
🇬🇧 Anglisht
🇫🇷 Frëngjisht
🇮🇹 Italisht
🇹🇷 Turqisht
Romani është një nga veprat që ka pasur shtrirjen më të dukshme ndërkombëtare, duke u prezantuar në katër gjuhë të huaja.
2. “Donika, vajza me violinë” – 2 gjuhë
🇬🇧 Anglisht
🇹🇷 Turqisht
Romani është përkthyer dhe botuar në dy gjuhë të huaja, duke e çuar historinë e Donikës drejt një audience të re ndërkombëtare.
3. “Këpuca që donte të fluturonte” – 8 gjuhë
🇬🇧 Anglisht
🇫🇷 Frëngjisht
🇩🇪 Gjermanisht
🇹🇷 Turqisht
🇷🇸 Serbisht
🇬🇷 Greqisht
🇷🇺 Rusisht
🇨🇳 Kinezisht
Drama për kukulla është ndër veprat me shtrirjen më të gjerë gjuhësore në krijimtarinë e autorit, me përkthime të dokumentuara në 8 gjuhë të huaja.
4. “Ketri Hajdut” – 1 gjuhë e huaj e dokumentuar
🇩🇪 Gjermanisht
Vepra për fëmijë është botuar edhe në gjuhën gjermane, duke e zgjeruar më tej praninë e autorit në letërsinë për fëmijë.
5. “Katallani” – 1 gjuhë e huaj e dokumentuar
Katalanisht
Vepra është përkthyer në gjuhën katalanase, duke përfaqësuar një tjetër hapësirë kulturore të rëndësishme evropiane.
NJË PRANI QË PO ZGJEROHET
Përveç këtyre veprave, krijimtaria e Flamur Buçpapajt përfshin edhe tituj të tjerë, ndër të cilët “Martesa e dytë”, “Doktoresha”, “Ujku në Qafë të Trashë”, “Kaçubeti”, “Shiritat” dhe vepra të tjera letrare.
Për disa prej këtyre titujve vazhdon të jetë në zhvillim procesi i përkthimit dhe botimit në gjuhë të huaja.
Shtrirja ndërkombëtare e veprës së Buçpapajt përbën një zhvillim me rëndësi jo vetëm për autorin, por edhe për prezantimin e letërsisë shqiptare në hapësirën kulturore evropiane dhe më gjerë.
Përmes romaneve, dramave dhe veprave për fëmijë, autori sjell histori, personazhe, realitete dhe motive shqiptare përpara lexuesve të kulturave të ndryshme.
Nga Shqipëria drejt botës – Flamur Buçpapaj po e zgjeron hartën gjuhësore të krijimtarisë së tij, duke e bërë letërsinë shqiptare pjesë të një komunikimi gjithnjë e më të gjerë ndërkombëtar.
FLAMUR BUÇPAPAJ, SHKRIMTARI SHQIPTAR QË PO KALON KUFIJTË E LETËRSISË: VEPRAT E TIJ NË 9 GJUHË TË HUAJA
FLAMUR BUÇPAPAJ, SHKRIMTARI SHQIPTAR QË PO KALON KUFIJTË E LETËRSISË: VEPRAT E TIJ NË 9 GJUHË TË HUAJA