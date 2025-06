Flamengo turpëron Chelsea dhe është një hap larg 1/8: Auckland dërrmohet nga Benfica

Flamengo mund 3-1 Chelsean në ndeshjen e dytë të Grupit D dhe gjendet me një këmbë në fazën e 1/8-ave të Kupës së Botës për Klube. Karioletët kalojnë në disavantazh pas 13 minutash, të ndëshkuar nga Pedro Neto, por arrijnë ta përmbysin në fillimin e pjesës së dytë, edhe falë zëvendësimeve të Filipe Luis, me golat e Henrique-s dhe të ish-lojtarit të Juventusit, Danilo. Menjëherë pas dy goditjeve të pësuara, skuadra e teknikut Maresca mbetet edhe me 10 lojtarë për shkak të përjashtimit me karton të kuq të Jackson (i sapo futur në lojë dhe autor i një ndërhyrjeje “vrasëse” ndaj Lucas). Në fund është Yan ai që e rrumbullakos rezultatin dhe e mbyll përfundimisht çështjen.

Flamengo nisi me agresivitet të madh, por rasti i parë i vërtetë i ndeshjes është i Chelsea: gjuajtja me të djathtën e Delap nga një kënd i mprehtë ndalet në këndore pas një ndërhyrjeje të shkëlqyer të Rossi. Avantazhi ishte në ajër dhe vjen në minutën e 13-të: një ngatërresë e bujshme mes Wesley dhe Pulgar i jep mundësinë Pedro Neto, i cili përshpejton dhe përballë Rossi nuk gabon. Kariokat nuk demoralizohen dhe kthehen menjëherë në sulm, shfaqin edhe shumë zhvillime interesante në lojë, por u mungon efikasiteti në 16 metrat e fundit. Rasti më i mirë krijohet pas një goditjeje standarde në minutat e fundit të pjesës së parë: gjuajtja e shkelur me të majtën nga Gerson kalon mbi Sanchezin, por Colwill shpëton mbi vijën fatale duke larguar rrezikun.

Flamengo e nis pjesën e dytë me një rast të bujshëm: gjithçka e bën Gerson, por gjuajtja e tij kalon shumë afër shtyllës. Në top nuk arrin për pak centimetra Plata, të cilit do t’i mjaftonte ta shtynte në rrjetë. Plata është protagonist edhe në minutën e 61-të, kur çlirohet në qendër të zonës, gjuan duke rrëshqitur, por ndesh në një pritje të jashtëzakonshme në këndore të Sanchezit. Puna në krahët e brazilianëve të Flamengo shpërblen një minutë më vonë: krosimi i Platas e zë në befasi mbrojtjen e Chelseat, e cila harron krejtësisht Bruno Henrique e sapo futur, që barazon 1-1. Blues janë në kaos dhe në minutën e 65’ brazilianët e përmbysin me meritë: asist nga Henrique, devijim vendimtar nga Danilo.

Chelsea me 10 lojtarë

Një rikthim si titullar prej protagonisti për ish-lojtarin e Juves. Skuadra e Marescës humbet plotësisht kontrollin dhe vetëm pak minuta pas përmbysjes mbetet edhe me një lojtar më pak: çmenduri nga Jackson, i sapo futur, që futet me shkelm të ngritur mbi Lucasin dhe ndëshkohet me të kuq të drejtpërdrejtë. Në atë pikë, rruga për golin e tretë i hapet skuadrës së Filipe Luis: e shënon një tjetër i sapo futur, Wallace Yan, të cilit i mjaftojnë pak sekonda në fushë për të mbyllur përfundimisht ndeshjen. Në minutat e fundit ka një rast për secilën skuadër (Gerson nga njëra anë, Enzo Fernandez nga tjetra), por jo për përmbysje të tjera. Triumfon Flamengo, që konfirmon formën e shkëlqyer të skuadrave braziliane në këtë Botëror.

Kalimi në të tetat është thuajse i siguruar: mund të bëhet zyrtar që në orët e natës nëse LAFC dhe Esperance barazojnë (ose nëse fitojnë tunizianët), përndryshe do të mjaftojë të mos humbin ndaj amerikanëve në ndeshjen e fundit për të siguruar kualifikimin matematikisht.

Auckland reziston pothuajse një pjesë loje, pastaj Benfica e kthen në goleadë

Benfica, pas barazimit 2-2 në debutim kundër Boca Juniors, gjen tre pikët falë një pjese të dytë të shkëlqyer ndaj Auckland City: portugezët triumfojnë 6-0, por gjatë pjesës së parë, Zelandezët e Re ngjiten fort në mbrojtje dhe përpiqen të mos pësojnë si në rastin e humbjes 10-0 ndaj Bayern Munichut. Formacioni i drejtuar nga Lage e ka të vështirë të hapë mbrojtjen, Akturkoglu humbet disa raste. Pavlidis i afrohet shtyllës në minutën e 23-të, por kur gjithçka duket se po shkon drejt një “mini-mrekullie” të Aucklandit për të rezistuar të paktën një pjesë, vjen episodi në favor të portugezëve: penallti e dhënë për faull nga Zeb dhe e kthyer në gol nga Di Maria tetë minuta pas minutës së 45-të.

Skuadrat kthehen në dhomat e zhveshjes dhe mbi Orlandon bie një stuhi: ndërprerje e detyruar prej gati dy orë e gjysmë, me ndeshjen që rifillon sapo kthehet dielli. Pjesa e dytë është monolog i Benficës: në minutën e 53-të Pavlidis dyfishon, ndërsa dhjetë minuta më vonë ish-lojtari i Romës, Renato Sanches (i sapo futur), shënon të tretin. Në çerekun e fundit shpërthen një tjetër zëvendësues, Leandro Barreiro: dy gola brenda më pak se tre minutash (76’ dhe 78’) dhe 5-0 kur mbeten rreth 600 sekonda deri në fund. Në kohën shtesë ka vend edhe për dopietën personale të Di Marias, sërish nga penalltia, e dhënë pas rishikimit në VAR. Benfica ngjitet në 4 pikë në renditje, në pritje të Bayern Munich–Boca Juniors. Auckland mbetet në 0, me gjashtëmbëdhjetë gola të pësuar në dy ndeshje.