FKA Twigs padit sërish Shia LaBeouf: “U përpoq të më heshtë”

FKA Twigs ka rindezur përplasjen ligjore me ish-partnerin e saj, aktorin Shia LaBeouf, gati një vit pasi kishte tërhequr padinë e saj të vitit 2020 për abuzim seksual.
Sipas dokumenteve të depozituara në Gjykatën e Lartë të Los Anxhelosit, artistja – emri i vërtetë i së cilës është Tahliah Debrett Barnett – akuzon LaBeouf se është përpjekur ta “heshtë” përmes një marrëveshjeje që përmban klauzola të paligjshme, në kundërshtim me ligjin kalifornian Stand Together Against Non-Disclosure Act.
Në padinë prej 22 faqesh, Twigs pretendon se aktori kishte paraqitur në mënyrë të fshehtë një ankesë kundër saj në dhjetor 2025, duke kërkuar një dëmshpërblim të madh financiar për një shkelje të supozuar të marrëveshjes së konfidencialitetit (NDA).
Sipas LaBeouf, shkelja ndodhi pas një interviste të 1 tetorit 2025 për The Hollywood Reporter, ku këngëtarja deklaroi se nuk ndihej “e sigurt” dhe theksoi angazhimin e saj për të ndihmuar viktimat e abuzimit.
Megjithatë, më 4 shkurt, avokatët e Twigs kërkuan rrëzimin e padisë, duke argumentuar se klauzolat e NDA-së janë “të paligjshme dhe të pavlefshme”.
Raportohet se më herët gjatë këtij muaji, Shia LaBeouf pranoi të tërhiqte padinë ndaj këngëtares, ndërkohë që përballet me probleme të tjera ligjore.
Aktori është përfshirë në një incident në New Orleans gjatë festimeve të Mardi Gras, ku u arrestua pas një përleshjeje në një bar dhe u akuzua për disa vepra dhune.